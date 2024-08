Voici comment éliminer facilement les mauvaises odeurs des poubelles à la maison

Vous n'osez plus ouvrir votre poubelle à cause de l'odeur de pourriture qu'elle dégage ? Quelques astuces très simples vous aideront à éliminer cette puanteur, surtout quand il fait très chaud.

Qu'elles soient placées à l'intérieur, le plus souvent dans la cuisine, ou à l'extérieur de nos logements, nos poubelles sont par essence destinées à recueillir nos déchets. Et notamment nos déchets alimentaires : épluchures, os, carcasses, restes de repas, etc. Or, tous ces éléments organiques se décomposent naturellement en fermentant. Et à moins de faire du compostage dans un récipient adapté, cette décomposition génère immanquablement des odeurs très désagréables, en particulier en été, la chaleur accélérant et accentuant ce phénomène. Résultat : nos poubelles se transforment en usines nauséabondes qu'on a de plus en plus de mal à ouvrir.

Heureusement, il existe plusieurs techniques simples pour garder nos poubelles fraîches et éliminer ces relents insupportables. Avant toute chose, il convient de bien choisir ses sacs poubelles. Ce conseil peut sembler évident, mais il est crucial d'utiliser des sacs suffisamment résistants, surtout pour les déchets organiques. Les sacs qui se déchirent ou qui fuient sont souvent les coupables des mauvaises odeurs. Si vos sacs semblent un peu fragiles, utilisez la technique du "sac de sécurité" en tapissant l'intérieur de la poubelle avec un sac supplémentaire, prêt à recueillir toute fuite accidentelle.

La première astuce pour éviter les mauvaises odeurs, c'est d'utiliser tout simplement du bicarbonate de soude, ce produit miracle qui n'a pas fini de nous étonner. Saupoudrez-en une petite couche au fond de votre poubelle, et il fera des merveilles en absorbant l'humidité et en neutralisant les odeurs. Pour plus d'efficacité, vous pouvez même en ajouter un peu sur vos déchets avant de refermer le sac. Vous verrez, c'est un geste simple qui peut grandement améliorer la situation.

© Luigi Bertello Photo - Adobe Stock

Mais d'autres produits naturels s'avèrent encore plus efficaces : il s'agit des huiles essentielles. Eh oui, quelques gouttes de ces petites merveilles peuvent faire toute la différence. Vous pouvez les utiliser de différentes manières. Par exemple, en ajoutant quelques gouttes dans le bicarbonate de soude que vous placez au fond de la poubelle. Ou bien, en imprégnant une feuille d'assouplissant usagée d'huile essentielle avant de la placer au fond du bac. Mais ce n'est pas tout : vous pouvez aussi appliquer ces huiles sur un petit feutre autocollant que vous fixerez sous le couvercle de la poubelle. Résultat ? Chaque fois que vous ouvrirez votre poubelle, une agréable odeur se diffusera dans l'air.

Vous êtes probablement en train de sourire à l'idée d'une poubelle parfumée aux notes de lavande, de citron ou d'eucalyptus. Mais ne vous arrêtez pas là ! L'association de plusieurs astuces, comme le bicarbonate, les huiles essentielles et un nettoyage régulier à base de vinaigre ou d'eau oxygénée, garantira une poubelle toujours propre et sans odeur.