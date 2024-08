Votre carte bancaire offre des services gratuits très utiles en vacances, mais vous l'ignorez sans doute

En plus d'être un moyen rapide et pratique pour payer ses achats, toutes les cartes bancaires incluent des services supplémentaires souvent méconnus, et pourtant très pratiques, notamment durant les vacances.

Votre carte bancaire est certainement l'objet que vous emportez le plus souvent avec vous. Très pratique, elle vous permet notamment de régler vos achats chez les commerçants ou sur Internet. Mais saviez-vous qu'elle offre également plusieurs avantages très utiles lors de vos voyages, dont certains pourraient même vous sauver la mise en cas de pépin ?

Les vacances sont souvent l'occasion de voyager, pour se ressourcer et se dépayser. Mais l'organisation d'un déplacement loin de chez soi n'est pas une mince affaire, et implique beaucoup de préparation, entre le choix du moyen de transport, la réservation d'un hébergement, la location d'un véhicule sur place ou celle d'équipements pour une activité spécifique, comme le ski ou la plongée.

Toutes ces opérations, en plus d'être chronophages, deviennent rapidement coûteuses. Et la facture peut encore grimper dès qu'on se pose la question des assurances à souscrire pour se protéger contre les différents problèmes qui peuvent survenir lors d'un voyage. Annulation de vol, perte de bagages, mauvaise chute ou accident de la circulation sont autant de mésaventures qui peuvent gâcher votre escapade et vous coûter très cher.

Mais avant de vous ruer sur les offres d'assurance proposées par les différentes compagnies aériennes ou voyagistes, allez jeter un œil au contrat de votre carte bancaire. En effet, toutes les cartes de paiement international inclut une série de garanties d'assurance et d'assistance, qui vous couvrent lors d'un déplacement loin de votre domicile.

Par exemple, les garanties d'assurance vous permettent d'obtenir un dédommagement, voire un remboursement intégral, en cas de report ou d'annulation de votre voyage, mais également en cas d'accident avec un véhicule de location ou de perte de vos bagages par le transporteur. Pour en bénéficier, il faut simplement avoir payé les prestations à l'origine du sinistre ou du préjudice avec votre carte bancaire.

Les garanties d'assistance, quant à elles, vous offrent une aide précieuse en cas de problème lors d'un séjour, comme une hospitalisation à l'étranger, un rapatriement ou un retour anticipé en France, et même une aide juridique en cas de démêlés sur place. Et pour en profiter, il suffit cette fois-ci d'être en possession de votre carte bancaire en cours de validité. Pensez donc à la renouveler en cas de voyage prolongé !

Ces protections générales offertes par toutes les cartes bancaires varient toutefois selon la gamme de votre carte, son réseau de paiement (Mastercard, Visa, etc.) et les conditions édictées par votre banque. Si les garanties d'assurance et d'assistance restent proches, le montant des indemnisations et de la franchise, les clauses d’exclusion, les durées maximales de séjour ou encore le niveau de prestation, peuvent varier.

Ainsi, il peut être vraiment bénéfique de prendre un peu de temps pour aller décortiquer le contrat de votre carte bancaire, afin de savoir précisément quels avantages sont inclus. Vous pourrez ainsi décider, en toute connaissance de cause, quelles assurances supplémentaires souscrire lors de votre voyage et partir l'esprit plus serein.