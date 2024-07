Des millions de foyers français vont recevoir cette aide financière en août

Une aide de plusieurs centaines d'euros ou plus va être versée à plusieurs millions de familles au mois d'août. De quoi faire face plus sereinement aux nombreuses dépenses de la rentrée.

L'été et les Jeux Olympiques de Paris battent leur plein, permettant aux Français de prendre un repos bien mérité après un début d'année 2024 particulièrement chaotique. Mais l'insouciance estivale ne doit pas faire oublier les obligations qui ne manqueront pas de repointer le bout de leur nez d'ici quelques semaines seulement. Et l'une d'entre elles concerne tout particulièrement les parents : la rentrée scolaire.

Moment charnière pour les enfants et source de stress pour les parents, la rentrée des classes se préparent souvent dès le mois d'août et engendrent malheureusement d'importantes dépenses pour les familles. Entre les fournitures, les vêtements et les divers équipements nécessaires à un apprentissage dans de bonnes conditions, la facture monte rapidement et peut prendre au dépourvu certains foyers.

Heureusement, il existe une aide financière spécialement dédiée à cette situation : l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS). Destinée aux familles modestes qui ont au moins un enfant scolarisé ayant entre 6 et 18 ans, elle est traditionnellement versée dans le courant du mois d'août par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), en fonction de l'organisme dont dépend la famille.

Concernant plus de trois millions de personne chaque année, son montant est loin d'être négligeable, puisqu'elle est versée pour chaque enfant scolarisé en fonction de son âge : 416,40 € entre 6 et 10 ans, 439,38 € entre 11 et 14 ans et enfin 454,60 € entre 15 et 18 ans. Pour la rentrée scolaire de septembre 2024, c'est l'âge de l'enfant au 31 décembre 2023 qui est retenu.

Pour en bénéficier, les ressources financières annuelles du foyer ne doivent pas dépasser certaines plafonds, à savoir 27 141 € pour un enfant à charge, 33 404 € pour deux enfants, 39 687 € pour trois enfants, 45 930 € pour quatre enfants, puis 6 263 € de plafond supplémentaire pour chaque enfant au-delà du quatrième.

Attention, c'est le revenu imposable du foyer d'il y a deux ans qui est pris en compte pour l'appréciation du plafond de ressources. Ainsi, pour l'ARS 2024, c'est le montant des revenus de 2022 qui sera considéré, ce qui peut-être pénalisant pour les familles qui ont connus des baisses de ressources durant les deux dernières années.

Pour les familles éligibles, les sommes seront versées directement sur leur compte bancaire, le 6 août pour les départements de Mayotte et de la Réunion, et le 20 août pour tous les autres (métropole, Guadeloupe, Guyane et Martinique). Les foyers déjà allocataires de la CAF ou de la MSA n'ont aucune démarche à effectuer et percevront automatiquement cette aide.

Seule particularité, pour les enfants de moins de 6 ans s'apprêtant à rentrer en CP, il faudra transmettre un certificat de scolarité fournit par l'école, et pour ceux entre 16 et 18 ans, il faudra déclarer qu'ils sont toujours scolarisés ou en apprentissage depuis l'espace personnel du site de la CAF ou de la MSA.

Enfin, pour les familles nouvellement éligibles à l'Allocation de Rentrée Scolaire, il faut impérativement créer un espace personnel sur le site de l'organisme concerné et remplir le formulaire adéquat. Et bonne nouvelle, cette démarche peut encore être réalisée jusqu'à la mi-août, alors si vous êtes éligible à l'ARS et que vous ne l'avez pas encore fait, foncez afin de ne pas vous priver de cette aide précieuse pour bien finir l'été et débuter l'année scolaire plus sereinement !