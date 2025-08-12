Ce bouton discret du tableau de bord fait économiser du carburant (si vous l'utilisez bien)

Utilisée intelligemment, cette fonction trop souvent négligée peut réduire sensiblement la consommation d'énergie de votre voiture, ce qui se traduit par des économies de carburant.

Quand il fait chaud dehors, en particulier l'été, le climatiseur de votre voiture doit travailler dur pour refroidir l'intérieur. Si votre véhicule a été exposé longtemps au soleil, l'habitacle peut atteindre des températures très élevées, parfois jusqu'à 50 degrés. Dans ces conditions, la climatisation doit utiliser beaucoup d'énergie pour rafraîchir l'intérieur à un niveau confortable. C'est ici que le bouton de recirculation de l'air devient très utile.

Présent sur tous les véhicules, même sans climatisation, ce bouton flanqué d'un symbole montrant une voiture avec une flèche en forme de U à l'intérieur, active la fonction de recyclage de l'air. Utilisée intelligemment, elle peut réduire sensiblement la consommation d'énergie de votre climatiseur, ce qui se traduit par des économies de carburant. En activant la recirculation de l'air, le système de climatisation de la voiture utilise l'air déjà refroidi à l'intérieur de la voiture, plutôt que de tirer de l'air chaud de l'extérieur. Cela permet de refroidir l'habitacle beaucoup plus rapidement et de réduire la charge sur le climatiseur. Moins d'énergie est nécessaire pour maintenir une température agréable, ce qui signifie que le moteur consomme moins de carburant.

Cependant, il est important de savoir quand et comment utiliser ce bouton correctement. La recirculation de l'air est particulièrement efficace quand la température intérieure est inférieure à la température extérieure. Dans cette situation, le système de climatisation peut fonctionner plus efficacement et consommer moins d'énergie. En revanche, si la température extérieure est plus basse que celle à l'intérieur, il vaut mieux laisser entrer l'air extérieur, moins chaud.

© ZoomTeam-Adobe Stock

Il est également crucial de ne pas utiliser la recirculation de l'air en continu pendant de longues périodes. Quand cette fonction est activée, l'air frais n'entre plus dans la voiture, ce qui peut augmenter la concentration de dioxyde de carbone à l'intérieur, surtout si vous avez plusieurs passagers. Cela peut rendre l'air moins respirable et même provoquer de la somnolence. De plus, si les vitres commencent à s'embuer, c'est un signe que l'humidité augmente à l'intérieur, et vous devriez désactiver la recirculation de l'air pour éviter ce problème.

En hiver, il est généralement déconseillé d'utiliser la recirculation de l'air car elle peut augmenter la condensation et la buée sur les vitres. Cependant, dans certaines situations comme attendre dans la voiture dans un environnement pollué, la recirculation peut être utile. Dans ce cas, elle empêche l'air extérieur impur d'entrer dans l'habitacle.

Certains modèles de voitures ont une recirculation de l'air automatique, tandis que d'autres nécessitent une activation manuelle. Il existe même des voitures avec une fonction minuterie pour éviter une activation prolongée accidentelle. Pour savoir exactement comment fonctionne cette fonction dans votre voiture, consultez le manuel d'utilisation ou faites quelques essais.