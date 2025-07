Elles vous protègent des morsures : ces trois plantes chassent les tiques de votre jardin

Les tiques constituent un vrai danger, tant pour les animaux domestiques que pour les humains. Pour éviter que parasites n'infestent votre jardin, vous pouvez cultiver des plantes qui font office de répulsifs naturels.

Avec l'augmentation des températures en été, nos jardins voient également revenir les tiques. Ces conditions climatiques clémentes favorisent en effet l'activité et la prolifération de ces petits acariens parasitaires qui représentent un véritable danger pour les animaux de compagnie (chiens et chats), mais aussi pour les humains, notamment avec la fameuse et terrible maladie de Lyme. De fait, il est essentiel d'adopter des mesures préventives efficaces., notamment en cultivant dans son jardin des plantes qui vont faire l'effet d'un répulsif sur les tiques.

La tanaisie est une plante vivace herbacée et rustique qui peut atteindre à maturité une hauteur de +- 1m et une largeur de 0,50 cm. L'odeur et le goût de la tanaisie sont désagréables et répulsifs pour les tiques. Lorsque les tiques entrent en contact avec la tanaisie ou perçoivent son odeur, elles tendent généralement à s'éloigner et à éviter la zone.

La lavande est bien connue pour ses nombreuses utilisations. Mais saviez-vous que les tiques n'aiment pas la lavande ? En effet, cette plante contient des huiles essentielles, en particulier le linalol et l'acétate de linalyle, qui sont responsables de son odeur caractéristique. L'odeur a un effet répulsif sur le système nerveux des tiques et agit donc comme un répulsif naturel contre les tiques, mais aussi contre d'autres insectes.

Le romarin est souvent utilisé en cuisine mais il a aussi un effet contre les tiques. Le romarin possède une odeur aromatique forte. Les huiles essentielles qu'il contient peuvent provoquer des irritations chez les tiques, perturbant leurs organes sensoriels.

Si ces trois plantes ont un effet répulsif sur les tiques, elles ne peuvent pas entièrement se substituer au traitement de votre animal de compagnie. L'utilisation de produits antiparasitaires spécifiques est une mesure de protection efficace. Il est conseillé de consulter un vétérinaire pour choisir le produit le mieux adapté à l'animal, qu'il s'agisse de colliers anti-tiques, de pipettes cutanées ou de comprimés.

Ensuite, maintenir une bonne hygiène et un environnement propre pour l'animal aide à réduire les risques d'infestation. Cela inclut le nettoyage régulier des lieux de vie et de repos de l'animal. Les promenades dans des zones à risque, comme les hautes herbes et les bois, doivent être suivies d'un examen minutieux de la fourrure de l'animal pour détecter et retirer rapidement toute tique accrochée. Utiliser un tire-tique permet d'éliminer ces parasites efficacement sans laisser la tête incrustée dans la peau, réduisant ainsi le risque d'infection.