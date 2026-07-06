Bug de Windows 11 : ce fichier système invisible peut saturer le stockage de votre PC

Microsoft a reconnu l'existence d'un bug dans Windows 11 qui provoque la croissance incontrôlée d'un fichier système caché. Dans les cas les plus graves, ce fichier peut atteindre plusieurs centaines de gigaoctets.

Depuis plusieurs mois, des utilisateurs de Windows 11 signalent un mystère récurrent : leur espace disque diminue inexplicablement, parfois de plusieurs gigaoctets par jour, sans qu'aucune application ni aucun téléchargement ne justifie cette consommation. Un administrateur informatique américain a été l'un des premiers à documenter le phénomène à grande échelle. Sur un parc de 3 700 machines Windows 11, il a constaté que la taille moyenne du fichier incriminé atteignait 5,9 Go — avec 51 appareils dépassant les 100 Go et un cas extrême à 332 Go. Sur Reddit, un utilisateur stupéfait a même constaté que ce fichier mystérieux occupait 512 Go sur son SSD !

Bug Windows 11 : un fichier qui grossit dans l'ombre

Le responsable est un fichier système peu connu, nommé CapabilityAccessManager.db-wal. Il se trouve dans le dossier C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager — un emplacement protégé, inaccessible à un utilisateur standard, ce qui explique pourquoi le problème peut passer inaperçu pendant des semaines. Dans un fonctionnement normal, ce fichier ne devrait pas dépasser quelques mégaoctets. Alors comment expliquer qu'il occupe parfois plusieurs centaines de gigaoctets ?

Pour comprendre le bug, il faut d'abord saisir à quoi sert ce composant. Le Capability Access Manager est un service Windows chargé d'enregistrer quand les applications demandent accès à des ressources sensibles : la caméra, le microphone, la localisation ou d'autres autorisations. Sa base de données associée, CapabilityAccessManager.db, est un fichier SQLite qui consigne ces requêtes.

Le fichier .db-wal, lui, est un journal d'écriture temporaire — un mécanisme courant dans les bases de données pour absorber les nouvelles écritures avant de les fusionner dans le fichier principal. Dans un fonctionnement sain, ce journal se vide régulièrement dans la base principale. Mais si quelque chose sollicite cette base de données en continu, plus vite qu'elle ne peut traiter les requêtes, le journal grossit sans jamais se vider. C'est exactement ce qui se passe ici : quelque chose bombarde le Capability Access Manager de requêtes incessantes, empêchant toute consolidation. La croissance peut atteindre plusieurs gigaoctets par jour sur les machines les plus touchées.

Bug Windows 11 : comment vérifier la taille du fichier invisible

Le dossier étant protégé, il n'est pas accessible directement depuis l'Explorateur de fichiers. On peut déceler le problème avec les paramètres de Windows 111, mais seulement en partie. Pour cela, il faut ouvrir les Paramètres, allez dans la section Système à gauche, puis cliquer sur Stockage dans la liste à droite. Ensuite, quand Windows affiche le détail du disque principal – en général (C:) –, il faut encore cliquer sur le lien Afficher plus de catégories. Ensuite, dans la liste qui s'affiche, il faut encore cliquer sur Système et espace réservé pour voir l'espace occupé. Mais sans le détail du fameux fichier fautif.

La façon la plus simple de vérifier reste de chercher le dossier CapabilityAccessManager dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ en activant l'affichage des fichiers cachés et des fichiers système dans les options de l'Explorateur. Si le fichier .db-wal y est présent et dépasse plusieurs centaines de mégaoctets, le PC est probablement affecté. Il est également possible de contrôler la taille du fichier avec des outils spécialisés comme TreeSize, WizTree ou WinDirStat, lancés avec les droits administrateur – à condition de savoir les utiliser. L'excellent logiciel de recherche Everything ‑ dont nous ne dirons jamais assez de bien ! ‑ le trouve instantanément, simplement en copiant son nom dans le champ de recherche.

Bug Windows 11 : un correctif attendu le 14 juillet

Une solution temporaire en attendant le correctif consiste à arrêter le service Capability Access Manager depuis le Gestionnaire des services de Windows, à supprimer manuellement le fichier .db-wal, puis à redémarrer le service. L'opération libère l'espace immédiatement, mais le fichier peut recommencer à grossir si la cause sous-jacente n'est pas traitée.

Microsoft a officiellement reconnu le problème dans une note technique publiée fin juin, en indiquant qu'un correctif étaiten cours de déploiement. Selon Windows Latest, ce correctif devrait être intégré à la mise à jour mensuelle du 14 juillet 2026 — le prochain Patch Tuesday. Pour les utilisateurs qui constatent une disparition inexpliquée d'espace disque d'ici là, la manipulation manuelle décrite ci-dessus reste la seule option disponible. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'espace libre sur le disque système jusqu'à l'application du correctif, particulièrement sur les PC équipés de SSD de petite capacité, où quelques dizaines de gigaoctets perdus peuvent rapidement bloquer le fonctionnement du système.