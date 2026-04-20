Microsoft va revoir complètement le menu Démarrer de Windows 11

Après des années de critiques d'utilisateurs, Microsoft s'apprête à transformer en profondeur le menu Démarrer de Windows 11 avec plus de personnalisation, une meilleure réactivité et un changement technique de fond.

Depuis le lancement de Windows 11, en 2021, le menu Démarrer n'a cessé d'accumuler les reproches. Trop rigide, trop lent, impossible à personnaliser : la communauté des utilisateurs n'a pas mâché ses mots, regrattant les versions beaucoup plus souples des anciennes versions de Windows. Après avoir longtemps fait la sourde oreille, Microsoft semble enfin avoir entendu le message. L'éditeur américain a récemment confirmé travailler sur de nouvelles options de personnalisation pour le menu Démarrer, comme l'ont remarqué les spécialistes de Windows Latest.

La confirmation est venue d'une source inattendue : un post publié sur le réseau social X par March Rogers, directeur associé du design chez Microsoft. Rogers a indiqué que la société travaillait actuellement sur des options de personnalisation supplémentaires, en partageant les maquettes correspondantes au projet, tout en précisant que l'objectif avait été de rendre l'accès aux applications plus simple. Une annonce brève, mais qui a suffi à relancer le débat parmi les utilisateurs du monde entier.

Menu Démarrer de Windows 11 : une évolution décevante

Pour comprendre pourquoi cette annonce soulève autant d'attentes, il faut revenir sur l'évolution récente du menu. Depuis la mise à jour déployée fin 2025, Windows 11 a introduit un système de catégories générées automatiquement dès qu'au moins trois applications similaires sont détectées, sans que les utilisateurs puissent personnaliser ou renommer ces groupes. Sur le papier, l'idée était séduisante : regrouper automatiquement les applications par thème – divertissement, productivité, créativité. Dans les faits, le résultat a souvent été perçu comme du désordre supplémentaire.

Le mécanisme repose sur un fichier JSON de 15 Mo qui associe les applications à des catégories prédéfinies en se basant sur leur nom de famille de paquet. Certaines applications n'étant pas reconnues, elles se retrouvent dans un groupe générique intitulé "Autres". Les forums de retours utilisateurs de Microsoft se sont rapidement remplis de commentaires acerbes. L'un des plus partagés résumait la situation sans détour : comment une telle approximation a-t-elle pu passer en production sans qu'un responsable n'anticipe les cas d'usage les plus courants ?

Au-delà du problème des catégories, le menu Démarrer actuel souffre d'une tendance connue à ralentir dès que le processeur est chargé, pouvant nécessiter plusieurs secondes d'attente avant d'apparaître. Par ailleurs, certaines frappes clavier ne sont pas enregistrées si l'utilisateur commence à taper immédiatement après l'ouverture du menu. Des irritants du quotidien qui, mis bout à bout, finissent par peser lourd.

Menu Démarrer de Windows 11 : un chantier technique de fond

Ce que Microsoft prépare ne se limite pas à quelques réglages supplémentaires dans les paramètres. La transformation prévue est aussi profonde que discrète sur le plan visuel. L'entreprise a confirmé son intention de migrer le menu Démarrer vers WinUI, son infrastructure native, en abandonnant les composants basés sur React – un framework Web Javascript. Depuis 2023, c'est React qui alimentait la section "Recommandations" ainsi que la liste complète des applications. Or, les composants Web introduisent une latence que les frameworks natifs n'ont pas, même lorsqu'ils sont bien implémentés.

Ce virage technique s'inscrit dans un programme interne plus vaste. Ces évolutions font partie du projet Windows K2, qui vise à améliorer la rapidité, la stabilité et la simplicité d'utilisation du système d'exploitation. En passant à WinUI 3, Microsoft entend réduire la latence d'interaction au niveau de la plateforme, avec pour ambition de retrouver une réactivité comparable aux versions antérieures de Windows. C'est, en creux, un aveu : la modernité affichée de Windows 11 s'est parfois faite au détriment de la fluidité.

Menu Démarrer de Windows 11 : ce qui devrait changer concrètement

Sur le plan de la personnalisation, les changements annoncés ou attendus sont concrets. Microsoft travaillerait sur la possibilité de choisir manuellement entre un affichage compact et un affichage étendu – alors qu'aujourd'hui le système décide seul du format selon la taille de l'écran. Il devrait également être possible d'activer ou de désactiver certains blocs du menu, comme le flux de recommandations ou la zone des applications épinglées, voire de masquer la liste complète des applications pour ceux qui préfèrent un affichage minimaliste.

© March Roger - Microsoft

Selon le journaliste Zac Bowden, spécialiste de Microsoft, l'entreprise envisagerait également de permettre à l'utilisateur de redimensionner manuellement le menu entre un format compact et un format étendu. Une option qui semble évidente, mais qui n'a jamais existé nativement dans Windows 11.

© March Roger - Microsoft

Microsoft a également annoncé son intention de réduire les publicités qui apparaissent dans le flux de recommandations, et de permettre aux utilisateurs de les désactiver facilement. Un geste notable, tant la présence de contenus promotionnels dans une zone centrale de l'interface avait été vivement critiquée.

© March Roger - Microsoft

Reste la question du calendrier. Certaines améliorations du menu Démarrer font partie des changements qui arrivent en priorité, d'abord dans les versions de test réservées aux insiders, puis progressivement via les mises à jour mensuelles tout au long de 2026. Microsoft n'a pas communiqué de date précise pour l'ensemble des modifications, et la prudence s'impose : malgré les annonces, les réactions face aux prototypes dévoilés restent partagées, certains utilisateurs regrettant toujours la convivialité du menu introduit avec Windows 10.

© March Roger - Microsoft

La direction est donc clairement tracée. Mais entre une promesse annoncée sur X et un menu Démarrer enfin à la hauteur des attentes, Microsoft devra, une fois de plus, prouver que ses bonnes intentions se transforment en résultats durables.