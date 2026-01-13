Microsoft répare la commande de réparation de Windows 11

Plusieurs mises à jour récentes ont entraîné des bugs gênants dans l'interface de Windows 11. Microsoft avait donné une solution pour les contourner, mais en se trompant dans ses commandes. L'éditeur corrige enfin son erreur.

Depuis juillet 2025, certaines mises à jour cumulatives de Windows 11 – notamment les versions estampillées KB5062553 ou KB5065789 – peuvent provoquer des dysfonctionnements importants de l'interface, en particulier sur les versions 24H2 et 25H2 du système. Sur certaines machines, en particulier dans des environnements professionnels ou virtuels, le menu Démarrer ne s'ouvre plus, la barre des tâches n'apparaît pas, et l'Explorateur de fichiers peut planter ou afficher un écran noir au démarrage. Une vraie galère pour les administrateurs et les utilisateurs en entreprise, confrontés régulièrement à des écrans vides ou des plantages systématiques après des mises à jour, les particuliers étant nettement moins touchés par ce phénomène.

En pratique, ces défauts sont liés à des composants XAML, la technologie sur laquelle repose l'interface graphique. Le problème vient du fait que certains paquets XAML essentiels ne sont pas enregistrés à temps après l'installation des mises à jour. Sans cet enregistrement préalable, des éléments comme l'Explorateur, le menu Démarrer ou les paramètres système ne se chargent pas correctement, ce qui cause des dysfonctionnements dans l'interface.

KB5072911 : un correctif pour le correctif

Suite aux plaintes des utilisateurs, et notamment des administrateurs système en entreprise, Microsoft a fini par reconnaître le problème en proposant une solution de secours. L'ennui, c'est que la méthode indiquée comportait des erreurs ! En effet, la procédure de réparation recommandée par Microsoft utilisait des guillemets simples autour de certains chemins dans des scripts PowerShell utilisés pour réinstaller des paquets essentiels du système. Cette syntaxe pouvait fonctionner par endroits, mais se révélait capricieuse selon le contexte d'exécution, en particulier lorsqu'elle était intégrée à des scripts d'ouverture de session déployés à grande échelle.

Finalement, l'éditeur a reconnu son erreur. Dans son document de support KB5072911, Microsoft explique comment corriger sa solution, en remplaçant les guillemets simples par des guillemets doubles pour améliorer la fiabilité de la commande, tout en indiquant qu'un correctif plus profond – et plus sérieux – est en cours de développement.

En attendant une mise à jour officielle qui résoudra définitivement le problème, Microsoft recommande une méthode de réparation temporaire : ré-enregistrer manuellement les paquets XAML manquants à l'aide de commandes PowerShell. Cette méthode s'applique aussi bien aux PC "classiques" qu'aux environnements non persistants comme les postes virtuels, mais elle doit être exécutée dans un terminal PowerShell ouvert en tant qu'administrateur.

Pour la mettre en œuvre, si vous êtes concerné, apopliquez la procédure suivante

► Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer, choisissez Windows Terminal (Admin) ou PowerShell (Admin). Acceptez l'élévation des privilèges si Windows vous le demande.

► Dans la fenêtre PowerShell qui s'ouvre, copiez et collez chaque ligne suivante, puis appuyez sur Entrée après chacune :

Add-AppxPackage -Register -Path "C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path "C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode

► Ces trois commandes ré-inscrivent les paquets XAML essentiels dans votre session Windows.

► Après avoir exécuté toutes les lignes, redémarrez votre PC ou, si vous préférez, relancez le processus SIHost (Shell Immersif) pour que les modifications soient prises en compte.

Cette méthode est un contournement recommandé par Microsoft, mais elle ne doit pas être considérée comme un patch définitif : l'éditeur travaille toujours sur une solution complète qui évitera que ces composants ne tombent en panne après chaque mise à jour. Les commandes ci-dessus permettent de restaurer l'accès au menu Démarrer, à l'Explorateur de fichiers et à d'autres éléments essentiels en attendant ce correctif durable.

S'il ne concerne pas tout le monde, en épargnant notamment les particuliers, ce énième épisode tragi-comique montre une nouvelle fois que Microsoft a de gros problèmes de finition et de qualité avec Windows 11. Il serait grand temps que l'éditeur resserre quelques boulons pour livrer un système stable et fiable, avec des mises à jour soigneusement contrôlées pour éviter qu'elles ne causent sans cesse des dégâts .