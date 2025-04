La dernière mise à jour de Windows 11 casse Windows Hello

Une fois de plus, une mise à jour de Windows 11 ne se passe pas comme prévu en apportant de nouveaux problèmes. La dernière en date bloque ainsi Windows Hello, en empêchant la reconnaissance faciale sur certains PC.

Décidément, les mises à jour de Windows 11 ressemblent de plus en plus à des tirages de loterie, avec leur lot de malchanceux. La dernière en date, estampillée KB5055523 et déployée depuis quelques jours dans le Patch Tuesday d'avril 2025 (voir notre article), en est un parfait exemple. Destinée à corriger plusieurs bugs persistants tout en comblant des failles de sécurité, cette mise à jour cumulative a provoqué un effet secondaire inattendu particulièrement gênant chez certains utilisateurs en bloquant purement et simplement Windows Hello, le système d'authentification biométrique phare de Microsoft.

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs rapportent que la reconnaissance faciale de Windows Hello ne parvient plus à identifier leur visage. Come le souligne Windows Latest, les témoignages affluent sur le Hub de commentaires officiel et les forums spécialisés : à l'écran, le message d'erreur est implacable, affichant un laconique "Impossible de vous reconnaître". Une situation d'autant plus frustrante que les configurations les plus touchées sont précisément celles qui avaient fait de la sécurité une priorité.

Bug de Windows Hello : un désinstallation en attendant un correctif

En cause, un dysfonctionnement qui concerne principalement les appareils équipés de webcams infrarouges, celles justement indispensables à la reconnaissance faciale de Windows Hello. Avant la mise à jour, il était courant de désactiver la caméra couleur standard pour des raisons de confidentialité, tout en continuant d'utiliser le capteur infrarouge pour l'identification biométrique. Ce subtil équilibre a volé en éclats avec l'installation de KB5055523. Désormais, Windows refuse obstinément de s'appuyer uniquement sur la caméra infrarouge. Résultat : sur certains ordinateurs, l'écran de connexion reste désespérément vide, tandis que sur d'autres, la caméra tente de fonctionner avant de s'interrompre brutalement.

Pour les utilisateurs concernés, les solutions ne sont guère réjouissantes. Certains parviennent temporairement à contourner le problème en désactivant la caméra couleur dans le Gestionnaire de périphériques, ce qui force Windows à utiliser le capteur infrarouge. Mais cette astuce reste aléatoire et peu durable. Pire encore, réactiver la caméra couleur suffit à faire replonger Windows Hello dans ses travers.

L'alternative ? Désinstaller purement et simplement la mise à jour problématique, au prix toutefois de se priver des derniers correctifs de sécurité — un dilemme pour le moins inconfortable. D'autant que la KB5055523 ne se contente pas de bloquer Windows Hello : certains utilisateurs signalent également des échecs d'installation avec des erreurs telles que 0x800704ec ou encore 0x80070306.

De son côté, Microsoft reconnaît l'existence d'incidents liés à l'authentification biométrique, sans pour autant établir de lien officiel avec cette mise à jour précise. Et en précisant que le problème ne concerne que certaines configurations très particulières. Une chose est sûre : les ingénieurs de Redmond ont désormais un casse-tête supplémentaire à résoudre. En attendant, les utilisateurs devront composer avec des solutions temporaires ou, plus simplement, revenir aux bons vieux codes PIN.

Ce nouvel épisode serait comique s'il était isolé. Fort heureusement, il ne concerne pas tout le monde, et nous n'avons pas rencontré de problème en installant la version KB5055523 sur plusieurs PC sous Windows 11. Mais il rappelle ce que nous répétons depuis un bon moment, et notamment depuis l'arrivée de Windows 11 qui souffre de réel manque de finition et de qualité : ne vous précipitez pas quand une mise à jour apparaît !