Patch Tuesday d'avril 2025 : la mise à jour corrige plusieurs bugs gênants de Windows 11

La mise à jour mensuelle de Microsoft répare plusieurs problèmes dans Windows 11, notamment un bug d'affichage de menu dans l'Explorateur et l'apparition d'écrans bleus intempestifs qui gênaient des utilisateurs depuis des mois..

La grande opération de maintenance mensuelle de Microsoft vient de commencer ce mardi 8 avril. Et elle devrait soulager bon nombre d'utilisateurs. Car avec la mise à jour KB5055523, le Patch Tuesday d'avril 2025 apporte enfin des solutions concrètes à plusieurs dysfonctionnements de Windows 11 depuis des mois.

Comme le soulignent nos confrères de Windows Latest, le correctif le plus attendu concerne l'Explorateur de fichiers. Depuis janvier dernier, de nombreux utilisateurs se plaignaient d'un comportement étrange : cliquer sur le bouton des options avancées (les trois petits points) dans une fenêtre provoquait l'ouverture du menu déroulant vers le haut, sortant ainsi de la fenêtre quand elle était placée en haut de l'écran ou pire encore, en mode plein écran. Résultat, les premières options devenaient inaccessibles, obligeant à redimensionner manuellement la fenêtre pour pouvoir les atteindre. Un bug frustrant qui appartient désormais au passé grâce à cette mise à jour.

KB5055523 : une mise à jour réparatrice

Au-delà de l'Explorateur, ce Patch Tuesday s'attaque aussi à d'autres problèmes. Certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir apparaître des écrans bleus de la mort (les fameux BSOD) sans raison apparente, notamment au moment de sortir leur ordinateur de veille. Bien que les détails techniques manquent, ce correctif vise à éliminer ces plantages inopinés, probablement liés à des conflits de pilotes au niveau de la gestion de l'alimentation système.

Les possesseurs d'ordinateurs portables hybrides ou convertibles (de type 2-en-1 comme le HP Spectre) ne sont pas oubliés. Un bug pouvait provoquer une bascule inexpliquée de l'affichage en mode portrait après une sortie de veille, même si l'appareil n'avait pas été physiquement tourné. Ce problème, vraisemblablement dû à une mauvaise interprétation des capteurs ou à un pilote capricieux, est également corrigé. Enfin, la mise à jour nettoie un souci où une installation de mise à jour avortée pouvait laisser une entrée "fantôme" inutile dans le menu de démarrage du PC.

On le voit, le Patch Tuesday d'avril 2025 comporte surtout des correctifs, sans apporter de nouvelles fonctions, même si nous ne sommes pas à l'abri de petites surprises de dernière minute. Il faudra donc attendre un peu pour voir les changements de Microsoft teste en ce moment dans le menu Démarrer de Windows 11 via son programme Windows Insider.

Patch Tuesday d'avril 2025 : un déploiement progressif

Quoi qu'il en soit, il faudra sans doute se montrer patient pour profiter de cette mise à jour et des autres correctifs inclus dans le Patch Tuesday d'avril, qui ne concerne pas que Windows. Microsoft applique en effet un déploiement progressif, en commençant par les États-Unis, ce qui signifie que tous les PC ne bénéficieront pas immédiatement de la correction. Le processus, appelé Controlled Feature Rollout, est conçu pour limiter les risques d'incidents inattendus en testant les correctifs sur un nombre limité d'appareils avant de les diffuser à plus grande échelle.

Le plus simple, et le plus sage, est d'attendre qu'elle arrive automatiquement via Windows Update. Vous pouvez vérifier sa disponibilité dès maintenant en vous rendant dans les Paramètres de votre PC, puis dans la section Windows Update, et en cliquant sur le bouton Rechercher des mises à jour si la nouvelle version n'est pas déjà affichée. Un conseil : ne vous précipitez pas. Chaque mois, ou presque, les mises à jour du Patch Tuesday apporte son lot de nouveaux problèmes qu'on ne découvre qu'après quelques jours. Mieux vaut laisser le splsu téméraires essayer les plâtres avant de l'installer !