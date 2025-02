Pas de panique, Windows 11 continuera de fonctionner avec ces "vieux" processeurs Intel

Contrairement à ce qu'une récente note technique de Microsoft pouvait laisser entendre, les PC équipés de puces Intel de 8e, 9e et 10e génération pourront continuer à faire tourner Windows 11.

Un petit vent de panique a brièvement soufflé ces derniers jours sur la Toile suite à la diffusion d'une information étonnante suggérant que Windows 11 ne fonctionnerait bientôt plus sur les PC équipés de processeurs Intel un peu anciens, en l'occurrence, des puces de 8e, 9e et 10e génération. Cette nouvelle, qui a évidemment inquiété les utilisateurs de ces ordinateurs pas très vieux et encore parfaitement fonctionnels, provenait d'un document technique que Microsoft a récemment mis à jour sans se douter qu'il provoquerait ces réactions.

Et pour cause, ce document publié le 13 février 2025 a été mal compris par les personnes qui l'ont interprété et diffusé. En réalité, ils 'agit d'une note technique destinée aux constructeurs et intégrateurs de PC (les OEM dans le jargon) dans laquelle Microsoft détaille la liste des processeurs Intel recommandés pour réaliser de nouveaux PC en profitant des futures évolutions de Windows. Très logiquement, l'éditeur a mis l'accent sur des puces récentes, en excluant les modèles anciens : il aurait assez ridicule de conseiller den 2025 de fabriquer de nouveaux ordinateurs en utilisant des processeurs datant de 2017 ou 2018 ! C'est pourquoi Microsoft a volontairement exclus de sa liste des puces anciennes.

Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne seront plus capables de faire tourner Windows 11. Contacté par les limiers de Windows Latest, qui suivent toujours de très près tout ce qui touche à Windows, Microsoft a bien spécifié que ce document ne concernait que les constructeurs, pas les consommateurs, et, surtout, que les exigences matérielles pour Windows 11 n'avaient pas évolué depuis la sortie de ce système, en octobre 2021.

Inutile donc de vous affoler si vous avez un PC un peu ancien : il pourra continuer de fonctionner avec Windows 11 encore un moment, même s'il est dépourvu de NPU, cette fameuse unité de calcul dédié à l'IA que Microsoft impose désormais pour bénéficier du label Copilot+. Certes, on se doute bien que l'éditeur va encore pousser davantage l'intégration et l'utilisation de l'IA dans ses produits, et il est probable que Copilot – ou la technologique qui lui succédera – soit au cœur des futures versions de Windows, ce qui ne sera pas du goût de tout le monde. En attendant ce jour pas forcément joyeux, Microsoft a déjà beaucoup à faire pour finaliser Windows 11, qui souffre encore de nombreux bugs et défauts comme le prouve la récente version diffusée avec le Patch Tuesday de février 2025, et, surtout, pour convaincre les utilisateurs de Windows 10, encore majoritaires, de jeter leur vieux PC pour adopter Windows d'ici la fin du support prévue pour octobre 2025.