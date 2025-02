Microsoft veut empêcher l'installation de Windows 11 sur les PC non compatibles

Après l'avoir un temps tolérée, Microsoft a décidé de bloquer l'installation de Windows 11 sur des PC anciens et non compatibles avec des astuces et des logiciels tiers. Une mauvaise nouvelle avant la fin prochaine de Windows 10.

Depuis sa sortie, Windows 11 impose des prérequis matériels strictes pour pouvoir être installé sur un ordinateur, notamment la présence d'un processeur répondant à certaines caractéristiques et celle d'un module de sécurité TPM 2.0. Ces exigences suscitent des critiques depuis l'arrivée du nouveau système d'exploitation, car elles empêchent de nombreux PC encore parfaitement fonctionnels de migrer sur Windows 11.

Plusieurs techniques de contournement de ces prérequis ont émergé ces dernières années et permettent, encore jusqu'à maintenant, d'installer Windows sur des PC non compatibles, sans créer de problèmes de stabilité ou de sécurité notables. Bien que ne les autorisant pas officiellement, Microsoft tolérait jusqu'à présent ces pratiques, et fournissait même des instructions pour ce faire sur une page Web dédiée, avec les avertissements idoines.

Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la Configuration minimale requise Windows 11. Si vous choisissez d'installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à ces exigences et que vous acceptez et comprenez les risques, vous pouvez créer les valeurs de clé de Registre suivantes et contourner la vérification de TPM 2.0 (TPM 1.2 au minimum est requis) ainsi que la famille et le modèle de l'unité centrale.

Clé de Registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Nom : AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Type : REG_DWORD

Valeur : 1

Remarque : des problèmes graves peuvent survenir si vous modifiez le Registre de façon incorrecte à l'aide de l'Éditeur du Registre ou d'une autre méthode. Ces problèmes peuvent nécessiter la réinstallation du système d'exploitation. Microsoft ne peut pas garantir que ces problèmes peuvent être résolus. Modifiez le Registre à vos propres risques.

Windows 11 sur les PC non compatibles : Microsoft bloque les outils de contournement

'entreprise américaine vient cependant de modifier, en toute discrétion, la page en question pour y enlever les instructions de contournement. Par ailleurs, Windows Defender considère désormais certains outils de contournement tels que FlyBy11 comme des logiciels malveillants. La firme affiche donc un message beaucoup plus ferme et parfaitement clair : achetez un nouveau PC compatible si vous voulez passer sur Windows 11.

Forcer l'installation du système d'exploitation sur un PC officiellement non compatible reste possible avec d'autres méthodes et outils, notamment le créateur de clé USB amorçable Rufus. Mais ce serrage de vis n'augure rien de bon quant à la longévité de ces techniques de contournement, et soulève plusieurs questions pour les possesseurs d'un ordinateur encore sous Windows 10.

Les utilisateurs qui ont installé Windows 11 en contournant les exigences matérielles continueront-ils de recevoir les mises à jour, notamment de sécurité, à l'avenir ? L'entreprise va-t-elle aller plus loin en bloquant davantage d'outils et de méthodes à l'approche de la fin de la maintenance de Windows 10, prévue pour octobre 2025 ? Les personnes concernées vont devoir faire un choix, et il n'est pas certain que continuer à bidouiller pour outrepasser les exigences de Microsoft soit une stratégie viable sur le long terme.