Cette grande actrice oubliée a inventé le Wi-Fi, le GPS et la téléphonie mobile

Connue pour ses rôles glamour et sa beauté exceptionnelle, cette actrice aujourd'hui oubliée était aussi une inventrice de génie. Elle a notamment mis au point la technologie qui sert au Wi-Fi, au GPS et à la téléphonie mobile.

Dans la mémoire collective, son nom évoque encore parfois un visage sculptural, une chevelure noire de jais, une voix suave. Hedy Lamarr, actrice vedette d'Hollywood, a longtemps été résumée à son image : celle d'une beauté fatale, une star des années 1930 et 1940. Mais derrière son visage de porcelaine se cachait un esprit d'une acuité exceptionnelle, longtemps sous-estimé. Rares sont ceux qui savent aujourd'hui qu'elle a pourtant offert au monde bien plus que ses rôles de cinéma. Son véritable chef-d'œuvre est invisible, mais il a révolutionné notre quotidien.

Car Hedy Lamarr n'était pas seulement une actrice ; elle était aussi une inventrice de génie. Pendant que le public avait les yeux rivés sur elle sur le grand écran, elle travaillait dans l'ombre sur les bases de technologies qui allaient transformer le monde : le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth et même la téléphonie mobile. Une double vie trop longtemps oubliée par l'histoire officielle.

Née Hedwig Eva Maria Kiesler à Vienne en 1914, elle montre très jeune une vive curiosité scientifique. En plus de sa passion pour le théâtre, elle s'intéresse de près aux sciences et à l'ingénierie, influencée par un père curieux qui lui transmet le goût de comprendre le fonctionnement des machines. Mais c'est vers le cinéma que la jeune femme décide de se tourner. À dix-huit ans, elle tourne dans le sulfureux Extase (1933) – un long-métrage montre la première scène d'orgasme féminin de l'histoire du cinéma et choque le public –, qui la propulse sur la scène internationale. Mais son destin bascule véritablement lorsqu'elle fuit un mariage oppressant avec un industriel de l'armement – et accessoirement un proche de Mussolini et de Hitler – et l'Allemagne nazie en 1937 pour rejoindre les États-Unis et entamer une carrière à Hollywood, où elle prend le nom de Hedy Lamarr.

Mais, alors qu'elle continue à tourner dans de nombreux films, la jeune femme travaille en parallèle sur des projets techniques. Partout où elle va, elle installe toujours un atelier pour lui permettre de s'adonner à sa grande passion : l'invention.

En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, elle décide de participer à l'effort de guerre et dépose, avec le compositeur George Antheil, un brevet pour une technologie de "saut de fréquence", destinée à détourner en permanence la fréquence des torpilles pour empêcher qu'elles ne soient interceptées. Leur système repose sur une coordination rapide des fréquences d'émission et de réception – c'est ce qu'on appelle la transmission FHSS –, un principe qui sera réutilisé bien plus tard pour développer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et la téléphonie mobile.

Si son invention ne sera pas immédiatement adoptée — l'armée américaine n'en comprendra l'intérêt qu'au moment de la crise des missiles de Cuba en 1962 —, Hedy Lamarr ouvre sans le savoir la voie à l'ère de la communication sans fil. Pourtant, elle ne tirera jamais profit de sa découverte : son brevet tombe dans le domaine public en 1959, avant que la technologie ne connaisse un essor fulgurant dans les années 1990.

Ce n'est qu'en 1997, soit trois ans avant sa mort, que l'importance d'Hedy Lamarr est enfin connue du grand public, lorsqu'elle reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation. En 2014, près de quatorze ans après sa mort, elle est même décorée du National Inventors Hall of Fame. Longtemps cantonnée au rôle d'"actrice au visage parfait", Hedy Lamarr incarne aujourd'hui la revanche éclatante de l'intelligence sur les clichés sexistes.