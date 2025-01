Des scientifiques inventent le casque de réalité virtuelle pour souris - et c'est pour la bonne cause

Une équipe de chercheurs américains a mis au point un casque de réalité virtuelle pour souris Une invention qui peut paraître futile, mais qui promet des progrès notables pour étudier des maladies humaines..

Les fans de technologies ont, semble-t-il, trouvé leur cadeau de Noël préféré : le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. C'est bien simple, l'application compagnon pour les casques Quest de Meta est actuellement la plus téléchargée sur l'App Store américain dans la catégorie des apps gratuites. Grâce à ses performances améliorées et à son catalogue de contenus enrichi, le modèle Quest 3 a visiblement su trouver son public. On est bien loin de l'Apple Vision Pro hors de prix ! Mais les humains ne sont plus les seuls à pouvoir profiter des mondes virtuels !

En effet, une équipe de scientifiques de l'université Cornell, aux États-Unis, a décidé que les souris aussi y avaient droit ! Les chercheurs sont parvenus à créer un casque VR miniature pour rongeurs, baptisé MouseGoggles, à l'aide de matériaux peu coûteux et facilement disponibles, tels que des écrans de smartwatch et de petites lentilles. De quoi permettre à de nombreux laboratoires, même ceux disposant de budgets limités, d'envisager son utilisation.

La souris ne porte pas le casque à proprement parler, mais se tient sur un tapis roulant, la tête fixée sur l'appareil. De cette façon, elle peut se mouvoir sans changer de place. Le casque offre une stimulation visuelle sur un large champ de vision tout en suivant les mouvements oculaires des souris et les variations de la taille de leurs pupilles à l'aide de caméras intégrées. Une telle précision est une première pour ces équipements adaptés aux souris.

© Cornell University

Cette innovation peut prêter à sourire, mais a en réalité un but aussi sérieux que crucial. En effet, le MouseGoggles, en combinant la VR et le suivi oculaire (appelé pupillométrie), permet de plonger les rongeurs dans des environnements virtuels immersifs pour mieux comprendre l'activité neuronale qui sous-tend la navigation spatiale et la fonction mnésique. En d'autres termes, il permet aux scientifiques de créer des scénarios précis afin d'étudier les réactions neurologiques et comportementales des souris, et ainsi, à terme, comprendre les mécanismes sous-jacents à certaines maladies neurodégénératives, comme celle d'Alzheimer.

Car une compréhension approfondie est essentielle pour développer des traitements plus efficaces. Les chercheurs ont déjà découvert que les souris atteintes de cette maladie présentaient des réductions inexpliquées du flux sanguin cérébral. Grâce à MouseGoggles, ils ont appris que, lorsque ce flux se "débloquait", la mémoire avait tendance à revenir en quelques heures seulement chez la majorité des souris.

En explorant comment les améliorations du flux sanguin influencent la fonction neuronale, les chercheurs espèrent découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour les patients atteints d'Alzheimer, mais aussi identifier les mécanismes sous-jacents à la perte de mémoire et à la désorientation spatiale, deux symptômes clés de la maladie. Par la suite, l'équipe désirerait adapter son casque à d'autres types de rongeurs, comme les rats et les musaraignes arboricoles, et pourquoi pas intégrer d'autres sens, tels que le goût et l'odorat, dans la simulation VR.