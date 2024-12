Ce plat traditionnel et économique est idéal après les fêtes - Nos grand-mères avaient raison

Ancien remède de grand-mère, ce mets ancestral est parfait pour aider votre corps à récupérer après les excès des fêtes. Ses propriétés nutritives sont multiples et vous protégeront contre l'hiver. À consommer sans modération !

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie, de partage et de délicieux festins. On se laisse emporter par le foie gras, le saumon fumé, la dinde farcie, les bûches de Noël et tout un tas d'autres mets. Mais une fois les festivités passées, le corps, alourdi par ces excès, réclame une pause. Il peut, parfois, avoir bien du mal à se remettre de tous ces excès. Sans compter qu'il va falloir remettre ça le 31 !

Heureusement, il existe un mets ancestral idéal pour soulager un estomac mis à rude épreuve : le bouillon ! Qu'il soit de volaille, de légumes ou d'os de bœuf, il est une source précieuse de nutriments (minéraux, acides aminés, collagène…). En plus d'être savoureux et réconfortant, il régénère la peau, nourrit les articulations, renforce la minéralisation osseuse et le système immunitaire, améliore la fonction digestive, aide à la perte de poids et redonne de l'énergie. Ce n'est pas pour rien que, à l'époque de nos grands-mères, il était le remède miracle à toutes les petites maladies hivernales !

Le secret réside dans le processus de cuisson lente (5 heures minimum) qui permet d'extraire des ingrédients des micronutriments tels que le collagène, la glucosamine et la chondroïtine, qui soutiennent et soulagent notre système ostéoarticulaire. Ils permettent notamment de prévenir l'arthrose et l'arthrite. Ce même collagène contribue aussi à améliorer l'élasticité de la peau, souvent ternie par la fatigue des fêtes.

Selon des nutritionnistes, le bouillon joue également un rôle clé pour apaiser les intestins fragilisés. Les fêtes, souvent riches en alcool et en sucres, perturbent le microbiote intestinal. La gélatine extraite des os et des cartilages dans un bouillon maison agit comme un véritable pansement digestif : elle aide à reconstruire la barrière intestinale et favorise une meilleure absorption des nutriments. Enfin, la précieuse glycine va aider à la régulation et à la production d'acides biliaires par le foie, facilitant la digestion et l'assimilation des graisses. Que demander de plus ?

Préparer un bouillon, c'est aussi faire un geste pour son porte-monnaie et pour la planète. Véritable plat anti-gaspi, il permet d'utiliser intelligemment les restes, comme des légumes qui traînent dans le frigo, des carcasses de poulet ou les os d'un rôti. Il suffit de rajouter du sel, une base acide (jus de citron, vinaigre de cidre…), quelques épices, et le tour est joué !

En le préparant à la maison, on évite les additifs souvent présents dans les bouillons industriels et on contrôle la qualité des ingrédients. Une fois prêt, le bouillon peut se boire tel quel ou servir de base pour des soupes, des risottos ou des sauces. Il est possible de le dégraisser pour l'alléger ou garder ce gras en remplacement du beurre pour faire cuire des légumes à la poêle.

Alors que les tendances alimentaires actuelles prônent le minimalisme et le retour à des pratiques ancestrales, le bouillon s'impose comme une évidence. Accessible, économique et incroyablement bénéfique, il est le compagnon idéal pour repartir du bon pied après les excès.