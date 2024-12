Cette "autoroute des nuages" défie les lois de la gravité sur des ponts géants à 3 000 m d'altitude

Enveloppée de brume et bravant le vide, cette route longue de 240 km s'élève à plus de 3 000 mètres d'altitude, d'où son surnom d'autoroute des nuages. Il faut avoir le cœur bien accroché pour s'y aventurer !

Perchée entre ciel et terre, une route serpente à travers les montagnes du Sichuan, en Chine, défiant les lois de la gravité et l'imagination des voyageurs. Cette voie spectaculaire, souvent enveloppée de brumes, semble flotter au-dessus des nuages, offrant des panoramas à couper le souffle, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Les conducteurs qui empruntent cette voie longue de 240 kilomètres, baptisée Yaxi Highway, se lancent dans une véritable aventure. Les pentes abruptes, les virages serrés et les passages au-dessus du vide, souvent enveloppés de brumes, imposent une vigilance constante.

Pourtant, chaque kilomètre parcouru est une invitation à l'émerveillement : des forêts verdoyantes, des vallées profondes et des sommets majestueux défilent sous leurs yeux. Parfois, lorsque les nuages daignent s'écarter, elle offre des panoramas vertigineux, donnant l'impression que l'on survole littéralement la région. Ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée "l'autoroute des nuages" !

Construite entre 2007 et 2012, cette prouesse architecturale relie les villes de Ya'an et Xichang, dans la province du Sichuan, en passant par certains des reliefs les plus contraignants du pays. L'infrastructure s'élève de 600 à 3 200 mètres d'altitude, traversant plusieurs rivières ainsi qu'une zone sujette aux séismes et aux glissements de terrain. Mais la Chine, déjà pionnière en matière d'ingénierie audacieuse, ne recule devant rien et a relevé le défi. Le résultat est une route qui semble défier les lois de la gravité

Pas moins de 25 tunnels totalisant 41 kilomètres et 270 ponts ont été nécessaires pour franchir les montagnes accidentées et ses vallées. Parmi eux, le pont de Ganhaizi mérite une mention particulière. Situé à une altitude vertigineuse de 2 500 mètres, ce géant de 1 811 mètres de long est un bijou d'ingénierie. Il s'élève grâce à une structure tubulaire en acier atteignant 117 mètres de hauteur et est le plus long pont à treillis en béton et tubes d'acier au monde.

Cependant, l'autoroute Yaxi n'a pas été conçue uniquement pour l'émerveillement. Elle joue un rôle crucial dans le développement économique et social de la région, facilitant le transport des marchandises et des personnes dans cette province montagneuse. Grâce à cette voie rapide, des villes autrefois isolées sont désormais connectées au reste du pays, accélérant leur croissance et renforçant les échanges commerciaux. Un investissement qui a coûté environ 4 milliards de dollars et a demandé cinq ans de travaux.

Mais tout conducteur qui l'emprunte ne peut ignorer la sensation d'être sur une route hors du commun, où les tunnels semblent être creusés dans le cœur même de la montagne. Les ingénieurs et les ouvriers qui ont participé à son édification ont dû faire face à des conditions climatiques extrêmes et à des terrains instables, rendant chaque étape périlleuse.

Aujourd'hui, cette route emblématique attire non seulement les habitants de la région, mais aussi des voyageurs du monde entier en quête d'adrénaline et de paysages spectaculaires. Pourtant, elle reste un défi : conduire sur l'autoroute Yaxi n'est pas une simple promenade de santé. Les plus téméraires devront s'armer de patience et de prudence, car les conditions météorologiques peuvent changer brusquement. La route est particulièrement dangereuse en cas de neige ou durant la nuit…

Une section de l'autoroute, le pont de Ganhaizi, est même appelée la route du diable, en raison de son altitude très élevée et des risques de glissage. Aujourd'hui, l'autoroute de Yaxi est toujours en construction et se dirige vers le Tibet, pour suivre l'ancienne route du thé.