Bluetooth 6.0 : tout ce qui va changer avec la nouvelle norme sans fil

C'est officiel, le Bluetooth 6.0 est désormais disponible. La nouvelle version du protocole de communication sans fil apporte de nouvelles fonctions qui devraient faciliter la vie des utilisateurs.

Depuis sa création en 1998 par Ericsson, Intel, IBM, Nokia et Toshiba, le Bluetooth est devenu incontournable. Que ce soit pour écouter de la musique sur une enceinte, dans des écouteurs sans fil, pour partager des fichiers audio-visuels, ou pour connecter une souris ou un clavier à son ordinateur, de nombreuses personnes utilisent le Bluetooth. Mais si cette technologie est aussi appréciée de ses utilisateurs, c'est avant tout parce qu'elle est gratuite, facile à utiliser, mais aussi parce qu'elle est en perpétuelle évolution. La preuve ? Dans un billet de blog publié ce mardi 3 septembre, le consortium Bluetooth Special Interest Group (SIG) a fait une grande annonce. L'organisme, qui supervise l'élaboration de normes Bluetooth et qui décerne les licences de la marque et de la technologie aux fabricants d'appareils numériques, a officialisé le lancement du Bluetooth 6.0. Une mise à jour importante pour la technologie puisque plusieurs fonctions très utiles y ont été ajoutées.

Bluetooth 6.0 : plus rapide, plus précis et plus sobre

L'une des nouveautés majeures du Bluetooth 6.0 est une fonction appelée Channel Sounding. Cette option, qui peut être comparée à l'Ultra Wide Band (UWB), permet de mesurer la distance entre deux appareils connectés ensemble. Un ajout particulièrement utile pour les appareils perdus puisqu'ils pourront être localisés encore plus rapidement, mais surtout avec plus de précision, de l'ordre du centimètre. Une nouveauté qui pourrait faciliter la vie des personnes qui ont la mauvaise habitude de perdre leurs affaires. "Cette innovation apporte une véritable prise de conscience de la distance, introduisant des avantages transformateurs dans diverses applications. L'expérience utilisateur des solutions Find My peut être grandement améliorée, rendant la localisation des objets perdus plus facile et plus rapide", explique le consortium dans son communiqué.

Côté sécurité, cette fonction est tout aussi bénéfique pour les adeptes des clés numériques. En effet, l'ouverture des portes dotées de serrures connectées, comme sur certaines voitures ou dans les hôtels, pourra désormais être limitée en cas de besoin. "Seuls les utilisateurs autorisés dans une plage [horaire, NDLR] spécifique pourront déverrouiller les portes ou accéder à des zones sécurisées", assure le Bluetooth SIG dans son communiqué.

Dans sa dernière mise à jour, le consortium a également optimisé la technologie Bluetooth Low Energy (LE). Cette fonction, qui avait été lancée à l'époque du Bluetooth 4.0, devrait offrir de meilleures performances tout en étant moins énergivore. La prise en charge des "paquets associés transmis sur les canaux radio primaires et secondaires" devrait notamment être améliorée. Les appareils ont désormais la capacité d'analyser plus efficacement la bande passante, en envoyant des paquets de données plus petits, permettant de réduire la latence et d'améliorer la fiabilité des transmissions. Surtout, en consommant moins d'énergie dans leurs transmissions, les appareils Bluetooth mobiles fonctionnant sur batterie (smartphones, écouteurs, enceintes, claviers, souris, etc.) verront leur autonomie grandement améliorée.

Des ajouts majeurs qui devraient donner le sourire à tous les utilisateurs puisque la durée de vie des appareils pourrait augmenter de manière significative grâce à des batteries moins sollicitées. Malheureusement, il faudra s'armer de patience avant de pouvoir tester ces nouveautés, car si les normes ont changé, les fabricants n'ont pas encore eu le temps de les intégrer dans leurs appareils.