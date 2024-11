Vous cherchez un bon PC portable pour le Black Friday, mais vous êtes perdu parmi les caractéristiques techniques et les références ? Faites très attention à un composant qui fera toute la différence : le processeur.

Le coup d'envoi du Black Friday 2024 approche à grands pas, et les principales enseignes françaises ont d'ores et déjà commencé à dégainer des promotions sur de nombreux appareils informatiques. Et si, comme tous les ans, le produit vedette sera sans aucun doute le smartphone, c'est également une très bonne occasion pour s'équiper d'un nouvel ordinateur portable à l'approche des fêtes de fin d'année.

Une approche avisée pour réaliser de bonnes affaires dans les périodes de fortes promotions est de se tourner vers les produits des générations précédentes. Les constructeurs et les distributeurs profitent en effet de ces moments pour vider leurs stocks des références les plus anciennes, et faire de la place pour les nouvelles. Ainsi, il est possible de bien s'équiper à très bon prix, pour peu qu'on résiste aux sirènes du marketing et de la nouveauté.

Mais attention, parmi les produits des années passées, toutes les références ne se valent pas. C'est particulièrement vrai en cette fin 2024, car le marché des PC portables Windows a connu de grands bouleversements technologiques, et des seuils importants ont été franchis. Trois aspects ont notamment fait des bonds de géant : la performance énergétique, les circuits graphiques intégrés et les calculs dédiés à l'intelligence artificielle. Ces améliorations significatives ont été permises par les progrès d'un composant essentiel de tout ordinateur : le processeur central, ou CPU pour Central Processing Unit.

Pour profiter pleinement de ces avancées tout en réalisant des économies, il est donc judicieux de se concentrer sur les processeurs sortis en tout début d'année, et d'éviter les générations précédentes. Entendons-nous bien, les CPU plus anciens ne sont évidemment pas obsolètes, et feront très bien tourner un PC portable en 2024 et 2025. Cependant, un fossé les sépare de la génération suivante en matière d'autonomie, de puissance sur batterie, de puissance graphique et d'IA, des aspects qui sont devenus fondamentaux pour un bon PC portable en 2024.

Du côté d'Intel, une grande révolution a été amorcée en décembre 2023, avec l'arrivée des processeurs Meteor Lake, aussi appelés Core Ultra (Serie 1). Ces nouvelles puces, à l'architecture revue de fond en comble, offrent une autonomie jamais vu auparavant dans le monde des PC Windows (12h à 16h selon les modèles), une puissance graphique en hausse permettant enfin de lancer des jeux légers, et des capacités d'IA honorables.

Moins d'un an après, Intel vient de lancer la génération Core Ultra 200V (Série 2), qui offre de meilleures performances sur tous ces aspects, mais coûte évidemment beaucoup plus cher. Pour réaliser une bonne affaire sur un PC portable doté d'une puce Intel, il faut donc viser les processeurs de type Core Ultra x 1xxx (Core Ultra 5 125H ou 125U, Core Ultra 7 155H ou 155U, etc.) et éviter les CPU de 12e, 13e et 14e génération (cf. tableau)

Chez AMD, la toute nouvelle génération Ryzen 9 AI HX vient de sortir, moins de dix mois après la sortie de la série des Ryzen 8040. Si les tous derniers fleurons sont évidemment meilleurs, les 8040 offraient déjà des gains très significatifs par rapport aux précédentes générations : autonomie en forte hausse (de 10 à 14 heures) et, surtout, le fabuleux circuit graphique intégré Radeon 780M qui permet de jouer à des jeux 3D récents et exigeants dans de très bonnes conditions.

Pour s'équiper à bon prix d'un PC portable embarquant un CPU AMD performant, c'est donc une bonne idée de chercher parmi les puces Ryzen 8xxxHS ou 8xxxU (Ryzen 5 8640U ou 8640HS, Ryzen 7 8840U ou 8840HS, etc.) et d'éviter les générations Ryzen 5000, 6000 et 7000. À noter que, comme chez Intel, les modèles se terminant par "U" sont moins puissants et donc moins énergivores, et ceux finissant par "HS" offrent une puissance maximale, au détriment de l'autonomie.

Enfin, qu'en est-il des PC équipés d'un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite ou X Plus ? Ces puces proposent des performances générales solides et une autonomie exceptionnelle sur les PC Windows. Cependant, elles sont clairement en retrait en matière de puissance graphique par rapport au CPU d'Intel et d'AMD, ce qui n'en fait pas de bons candidats pour les jeux.

Mais surtout, ces puces ont pour le moment des problèmes de compatibilité avec certains logiciels du monde Windows. Si vous êtes un joueur, même occasionnel, ou que vous utilisez des applications professionnelles ou un peu exotiques, nous vous déconseillons donc de vous tourner vers cette famille de processeurs sans avoir vérifier en amont la compatibilité de vos programmes préférés.