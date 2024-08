Minisforum AtomMan G7 Ti : un mini PC surpuissant aux allures de console de jeu

Minisforum ajoute un nouveau modèle à sa gamme AtomMan, le G7 Ti, un mini PC gamer à la configuration ultra musclée, avec une véritable carte graphique dédiée, et un boîtier effilé aux faux airs de PlayStation 5.

Le marché des mini PC est remarquablement dynamique depuis quelques années, avec des constructeurs qui ne cessent d'enrichir leurs catalogues et de proposer des machines toujours plus puissantes. Parmi eux, le fabricant Minisforum se montre particulièrement actif et audacieux, avec une offre non seulement bien fournie mais également très diversifiée, allant de petites configurations dédiée à la bureautique et au multimédia, jusqu'à des mini PC parés pour le jeu vidéo et la création numérique. Et c'est sur ce dernier segment que le constructeur vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une nouvelle référence à son catalogue, le AtomMan G7 Ti, un mini PC plus si mini justement et dotée d'une configuration matérielle assez inhabituelle pour ce type de produit.

Minisforum AtomMan G7 Ti : une configuration très musclée dans un format original

Après le toute récente G7 PT (voir notre article), le G7 Ti est le deuxième produit à rejoindre la nouvelle gamme de Minisforum, baptisée AtomMan et dédiée aux machines haut-de-gamme qui se destine aux usages les plus exigeants. Les mini PC de la famille AtomMan ont la particularité d'embarquer une carte graphique dédiée, là ou les machines de ce type se contentent habituellement d'un circuit graphique intégré au processeur (iGPU). Après un modèle G7 PT qui embarquait un processeur AMD Ryzen 9 7945HX et une carte graphique Radeon RX 7600M XT, Minisforum dévoile donc un nouveau modèle qui s'appuie cette fois sur un CPU Intel et un GPU Nvidia de dernière génération.

© Minisforum

Dans les entrailles du G7 Ti, on trouve donc un processeur Intel Core i7 14650HX ou i9 14900HX, et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 dotée de 8 Go de VRAM (mémoire vidé). Un couple CPU-GPU particulièrement musclé, qu'on retrouve plutôt dans les ordinateurs portables gaming haut-de-gamme que dans les mini PC. Et ce n'est pas tout, car d'après les informations fournies par le constructeur, la puce RTX 4070 ne serait pas bridée en termes de puissance électrique et profiterait d'une enveloppe de 140 W, soit le niveau maximal que ce circuit graphique peut supporter.

© Minisforum

Ce duo processeur central-processeur graphique déjà très solide sera de plus accompagné d'une mémoire vive en DDR5-5600 extensible jusqu'à 96 Go, et de deux emplacements pour SSD au format M.2 2280 à la norme PCIe 4.0. Une configuration très puissante donc, taillée aussi bien pour les charges de travail intensives telles que le montage vidéo, la modélisation 3D ou la simulation physique, que pour les jeux vidéos exigeants. Et cette orientation gaming est d'ailleurs parfaitement assumée jusque dans le design du G7 Ti, qui adopte un format vertical et effilé, un peu à la manière d'une PlayStation 5.

À la vue de ces images, on constate immédiatement que le G7 Ti n'est plus tout à fait un "mini PC" à proprement parler, mais plutôt un PC de jeu compact en comparaison des autres machines embarquant habituellement ce type de configuration. Minisforum semble donc vouloir proposer ici un appareil à mi-chemin entre l'imposante tour d'un PC gaming et le petit boitier d'un mini PC de bureautique, en essayant de garder le meilleur de deux mondes : un ordinateur assez puissant pour s'atteler efficacement à n'importe quelle tâche et suffisamment compact pour être posé sur le bureau, voire transporter à l'occasion.

Minisforum AtomMan G7 Ti : des interrogations sur la chauffe et l'évolutivité

Si la proposition est très séduisante sur le papier, elle va néanmoins se heurter à certaines contraintes techniques, notamment la gestion de la chaleur et l'évolutivité de la configuration. Le constructeur a fait le choix d'entasser des composants très puissants dans un petit volume sans limiter leur enveloppe thermique globale, comme c'est le cas dans les PC portables dédié au jeu. Il va donc bien falloir évacuer toute la chaleur dégagée par le CPU et le GPU, afin d'éviter que le G7 Ti se transforme en radiateur et en évitant qu'il ne devienne une soufflerie assourdissante par la même occasion.

© Minisforum

Pour y parvenir, Minisforum a doté son appareil d'un d'un système de refroidissement impressionnant sur le papier, comprenant cinq caloducs en cuivre, deux ventilateurs et quatre canaux d'évacuation de l'air chaud, mais la seule façon d'évaluer réellement l'efficacité et le bruit de ce système de dissipation thermique sera évidemment de juger sur pièce. L'autre aspect du G7 Ti qui suscite des interrogations est sa capacité a être mis à jour matériellement. L'un des intérêts majeurs des PC de bureau classiques au format tour est de pouvoir les faire évoluer dans le temps, en remplaçant régulièrement leurs composants par de plus récents, sans avoir à changer toute la machine.

© Minisforum

Dans le cas du G7 Ti, si le stockage et la mémoire vive semblent bien extensibles, il est malheureusement à craindre que le CPU et le GPU soient, eux, intégrés à la carte mère d'une façon qui les rendent impossibles à remplacer. La configuration de ce mini PC sera donc certainement figée pour ses composants les plus importants, ce qui le rendra sûrement peu évolutif. À la question de savoir si cette limitation technique sera compensée par le format compact du G7 Ti, c'est un arbitrage que chaque utilisateur devra faire en fonction de ses besoins et de son budget.

© Minisforum

Côté tarifs justement, et d'après les documents transmis par Minisforum, le G7 Ti s'afficherait dans une fourchette de prix allant de 1200 euros à 1500 euros, selon la configuration choisie en termes de processeur, de mémoire vive et de stockage de base. Un coût relativement élevé pour un mini PC donc, mais dans la droite ligne d'un PC gamer classique doté d'une configuration matérielle relativement équivalente. Le G7 Ti de Minisforum viendra donc se positionner comme une alternative aux ordinateurs de bureau classiques, qui offrent pour leur part une meilleure évolutivité dans le temps ainsi qu'une évacuation de le chaleur facilitée par le volume, mais aux pris d'un encombrement et d'un poids beaucoup plus important.

En attendant de juger des performances et de l'intérêt réel de "mini PC" survitaminé, cette annonce est en tout cas très intéressante. Elle confirme l'engouement constaté ces dernières années pour ces ordinateurs de bureau ultra compacts, et la volonté des fabricants de ce type de machines de diversifier leur offre, afin de répondre aux attentes d'utilisateurs plus exigeants. Et c'est plutôt une bonne chose car, disons-le en toute honnêteté, il y a un gain de confort immense à débarrasser son bureau de sa bruyante et encombrante tour de PC, sans pour autant renoncer à monter des vidéos, faire de la musique ou jouer à des jeux.