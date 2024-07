Test NiPoGi GK3 Plus : un mini PC d'entrée de gamme étonnant

S'il ne fait pas rêver avec son boîtier plastique et son modeste processeur, le GK3 Plus s'avère surprenant à plus d'un titre. Et avec son tout petit prix, ce mini PC d'entrée de gamme constitue un bon choix pour une utilisation familiale.

Alors que certains constructeurs de mini PC comme Geekom, Beelink ou Minisforum se concentrent surtout sur le haut de gamme actuellement avec des ordinateurs miniatures toujours plus puissants, d'autres semblent plutôt viser l'essentiel pour proposer des modèles à petit prix à un large public. C'est notamment le cas de NiPoGi, marque bien connue sur Amazon et d'autres boutiques en ligne, qui ne cesse d'ajouter des références abordables à son catalogue en multipliant les promotions qui ont fait sa réputation.

Une nouvelle preuve nous en est donnée avec le GK3 Plus, un modèle d'entrée de gamme étonnant à plus d'un titre qui, sans chercher à rivaliser avec ses homologues plus musclés dotés de processeurs de dernière génération, promet de suffire pour des besoins classiques dans une utilisation quotidienne avec un tarif serré. Comme son appellation le laisse entendre, il s'agit d'une version modernisée d'une précédente référence, toujours au catalogue, décliné qui plus est en différentes versions, ce qui peut prêter à confusion. Notons que nous avons testé le modèle équipé d'un processeur Intel N97 avec 16 Go de mémoire vive, et pas celui doté d'un N95, plus ancien.

© CCM

NiPoGi GK3 Plus : l'avis de CCM Bonne réactivité générale

Fonctionnement ultra silencieux

4 prises USB-A, 2 sorties HDMI et Wi-Fi 6

Gestion de l'affichage en 4K

Stockage extensible

Très faible consommation électrique

Windows 11 Famille préinstallé sans logiciel inutile

Excellent rapport prestations/prix Performances générales modestes

Pas d'USB 4 ni d'USB-C

Boîtier entièrement en plastique avec un design particulier

NiPoGi GK3 Plus : un boîtier tout plastique au design particulier

Le boîtier du GK3 Plus n'étonnera pas les fidèles de la marque puisqu'il est déjà utilisé sur d'autres modèles plus anciens. Mais il surprendra sans aucun doute les habitués de Beelink et de Geekom, deux fabricants qui soignent les lignes de leurs leurs produits en utilisant de plus en plus des châssis métalliques au design premium. Point de métal ici, tout est en plastique. Disponible en plusieurs coloris (argent et gris anthracite), ce boîtier se distingue par son design original, avec des ouvertures laissant apparaître sur le dessus une sorte de grille au ton bronze, elle aussi en plastique. Pourquoi pas ! L'ensemble reste compact (128 x 128 x 52 mm) et léger (470 g), avec des angles arrondis, comme sur de nombreux mini PC, mais en dégageant une sensation de produit "bon marché", loin du luxe et de la solidité des modèles haut de gamme. Reste à voir comment il résistera aux épreuves du temps.

© CCM

Mais plus encore que le design et les matériaux, c'est la disposition des prises qui surprend sur le GK3 Plus. Pour commencer, le flanc censé faire office de façade – si l'on en croit l'orientation du logo NiPoGi apposé sur le dessus – est totalement démuni de port et de bouton, se contentant d'arborer une bande Led qui s'illumine en bleu quand l'appareil en sous tension en fonctionnement normal, ou en rouge, en veille. Original et bien vu ! Et c'est le flanc gauche qui accueille le bouton marche-arrêt ainsi que de trois prises USB-A (deux USB 3.0 et une USB 2.0) placées à la verticale !

© CCM

Plus étonnant encore, le flanc opposé –à droite donc – hérite d'une unique prise, en l'occurrence une sortie vidéo de type VGA : un format ancien, pour ne pas dire antique, qui se fait rare sur les ordinateurs actuels, mais qui peut dépanner quand on veut utiliser un écran ou un vidéo projecteur démuni d'entrée numérique – car oui, le VGA transporte un signal analogique. Et c'est sur le dernier flanc, qui fait office de panneau arrière, que l'on trouve le reste de la connectique, à savoir deux sorties HDMI 2.0, un port Ethernet à 1 Gbit/s, une prise USB-A en USB 2.0 et une entrée-sortie audio en mini jack stéréo, en plus d'une encoche de verrou de type Kensington.

© CCM

NiPoGi GK3 Plus : affichage en 4K et Wi-Fi 6 en standard

De fait, on peut regretter l'absence de prise USB-C et de norme USB 4, bien pratiques et de plus en plus répandues aujourd'hui, mais le fait de disposer de deux sorties HDMI et d'une sortie VGA est appréciable dans la mesure où elle permet de brancher jusqu'à trois écrans simultanément. Sympathique, d'autant que le GK3 Plus gère l'affichage en 4K (à 60 Hz) !

© CCM

Par ailleurs, malgré son positionnement d'entrée de gamme, le GK3 Plus dispose d'interfaces sans fil plus que correctes, avec du Wi-Fi 6 (norme 802.11ax) et du Bluetooth 5.2. Pas de souci pour connecter un clavier, une souris, des écouteurs ou une enceinte en Bluetooth, ni pour profiter d'Internet en Wi-Fi, même si le débit n'est pas extraordinaire et même inférieur aux attentes. Mieux vaut utiliser la prise Ethernet qui permet d'atteindre 1 Gbit/s.

Autre particularité de ce boîtier, décidément très original, l'ouverture ne s'effectue pas par le dessous, comme sur la plupart des mini PC, mais pas le dessus. Il faut en effet retirer une petit vis à l'arrière puis basculer un levier pour déposer le capot. On accède alors à un petit espace destiné à accueillir un disque dur ou un SSD supplémentaire au format 2,5 pouces en Sata afin d'augmenter le stockage interne. Une option toujours bienvenue, et très appréciable sur un modèle d'entrée de gamme. Il faut ensuite retirer trois autre vis pour accéder aux entrailles de la machine ou, plus exactement, découvrir la Ram et le SSD. On dispose seulement d'un unique connecteur SO-DIMM pour la mémoire vive, qui fonctionne donc uniquement en mode mono canal (un module de DDR4-3200 est installé en standard), et d'un connecteur M2 2280 NVMe pour le SSD qu'on peut remplacer si besoin.

NiPoGi GK3 Plus : un processeur très basse consommation

Dernier élément remarquable : le GK3 Plus s'alimente via un adaptateur secteur minuscule, similaire à ceux qu'on trouve sur des petites appareils électriques ou électroniques, qui délivre une puissance maximale de 30 W seulement. C'est beaucoup moins que les modèles livrés avec les mini PC traditionnels, généralement entre 60 et 120 W. Pour autant, cette alimentation n'est absolument pas sous-dimensionnée : elle est parfaitement en accord avec la consommation du GK3 Plus, et, surtout, à celle de son "moteur". Et pour cause, comme d'autres ordinateurs de cette gamme, NiPoGi l'a doté d'une puce très basse consommation, en l'occurrence un Intel N97.

© CCM

Reposant sur une architecture de type Alder Lake, de 12e génération, ce processeur ne joue pas dans la même cour que les Core et Core Ultra. Il appartient à une famille de puces discrètes et mésestimées qui visent avant tout l'efficacité énergétique. D'où son utilisation massive dans des mini PC et d'autres appareils qui ne cherchent pas les hautes performances. Sorti début 2023, le N97 ressemble beaucoup aux autres références de sa famille, notamment les N95 et N100. Gravé en technologie Intel 7, déclarée comme équivalente à du 7 nm, même si cette notion prête à confusion et à discussion, il intègre quatre cœurs "monothreads" – et gère donc un total de quatre threads seulement –, embarque 6 Mo de mémoire cache et fonctionne entre 2 et 3,6 GHz, en mode turbo. Une puce modeste, mais qui a l'immense avantage de se contenter d'une enveloppe thermique de 12 W, ce qui vraiment très peu. Elle intègre par ailleurs un circuit graphique tout aussi modeste – un GPU de type Intel UHD Graphics – et gère un maximum de 16 Go de Ram, ce qui correspond justement à la capacité maximale du GK3 Plus.

NiPoGi GK3 Plus : des performances modestes mais pas ridicules

Comme on pouvait s'y attendre, avec son petit processeur N97, les performances du GK3 Plus aux benchmarks habituels sont modestes. Mais elles ne sont pas ridicules pour autant. Il obtient des notes de 1920 points en évaluation générale et de 6082 points en CPU dans Passmark, 1302 points en mono cœur, de 2744 points en multicœurs et 5143 points en GPU dans Geekbench, et 779 points et 1852 points en multicœurs dans Cinebench R23. On est donc très loin des scores de puces AMD et Intel de dernière génération. Mais pas de puces plus anciennes, qui ne sont pas hors d'âge pour autant, tels un Intel Core i3-8100, un Core i5-7500 ou un Core i7-8565U par exemple ! Des modèles qui équipaient des ordinateurs de milieu de gamme tout à fait sérieux, et encore en activité. Pas mal pour un modèle miniature à tout petit prix !

De même, si NiPoGi n'a pas choisi du haut de gamme, le SSD installé en standard dans le GK3 Plus sort son épingle du jeu avec des vitesses d'écriture et de lecture certes faibles, mais pas honteuses et, surtout, parfaitement en accord avec le reste de l'équipement et les capacités du processeur. En pratique, on ne sent pas de bridage dans les débits, qui restent bien supérieurs à ceux d'un disque dur mécanique, et c'est tout ce qui compte.

On s'en doute, avec son petit N97, le GK3 Plus n'est pas fait pour jouer. Nous avons quand même lancé quelques jeux, par pure curiosité. Et nous avons été agréablement surpris par les résultats. De fait, même s'il ne rivalise évidemment pas avec un vrai PC gamer équipé d'un gros processeur et d'une bonne carte graphique, ce mini PC permet de faire tourner quelques titres dans des conditions tout à fait acceptables. Nous avons ainsi atteint les 65 FPS dans GTA V en mode 720P et même les 90 FPS dans Valorant et les 120 FPS dans League of Legends en 1080P : des débits d'images très honorables, qui permettent de jouer dans des conditions correctes. Sans chercher à battre des records, et en restant raisonnable, on peut donc envisager de profiter de quelques jeux pas trop exigeants avec le GK3 Plus, pour des petites pauses ludiques.

NiPoGi GK3 Plus : largement suffisant pour un usage familial

Malgré ses scores très modestes, le GK3 Plus ne s'avère pas spécialement lent au quotidien, notamment dans l'utilisation de Windows. Au contraire, il démarre en une poignée de secondes et s'avère plutôt réactif dans le système, comme dans l'affichage des pages Web et les applications légères (traitement de texte, gestionnaire de mail, etc.) et même pour la lecture vidéo en 4K. On ne sent pas de ralentissement particulier et c'est seulement dans les traitements lourds (montage et encodage vidéo, modélisation 3D, etc.) que la différence avec des machines plus puissantes se manifeste. En clair, il est tout à fait envisageable d'utiliser le GK3 Plus comme ordinateur familial pour des activités classiques et basiques, y compris de la retouche photo simple.

Et, à bien y réfléchir, ce n'est pas vraiment surprenant. Car malgré ses caractéristiques (processeur, mémoire, etc.), il s'avère équivalent à un PC de milieu de gamme d'il y a cinq ou six ans. Un genre d'ordinateur toujours valide, avec lequel on peut encore faire beaucoup et que des professionnels utilisaient tous les jours pour des tâches lourdes. Et, à condition de ne pas céder aux sirènes du marketing qui poussent sans cesse à la consommation et à la course à la nouveauté, on peut parfaitement s'ne contenter encore aujourd'hui pour toutes sortes d'utilisations classiques, surtout si l'on utilise des applications simples et légères, y compris anciennes.

Sans compter que le GK3 Plus possède deux atouts de taille par rapport à ses ancêtres. d'abord, il est très économe en énergie. Nous avons ainsi relevé une consommation de 8 W au repos, de 12 W avec des applications légères, et de 18 W sur des tâches intenses avec des pointes à 23 W seulement dans certains tests plus lourds. Une performance vraiment remarquable due à la frugalité du N97, qui permet de laisser le GK3 Plus allumé longtemps sans crainte pour la facture d'électricité.

Ensuite, et c'est une conséquence directe de cette frugalité, le GK3 Plus se montre extrêmement silencieux. Il faut ainsi coller l'oreille à ses aérations pour entendre un petit souffle, même en plein effort. Imperceptible dans une utilisation quotidienne, et parfait pour un usage en centrale audio-vidéo, dans un salon par exemple.

Enfin, signalons que, comme la quasi totalité des mini PC, le GK3 Plus est livré avec Windows 11 préinstallé et activé – dans sa version familiale ici –, qui plus est, sans logiciel inutile (bloatware). Il est donc utilisable tel quel, dès la sortie du carton, après les habituelles mises à jour bien entendu.

NiPoGi GK3 Plus : un mini PC basique à tout petit prix

Au final, le GK3 Plus plus tient bien ses promesses et son rang. Ses performances, quoique très limitées par rapport à des mini PC haut de gamme dopés au Ryzen et autres Core de dernière génération, s'avèrent suffisantes pour une utilisation basique et classique : surfer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique et faire un peu de bureautique. Pas question de l'utiliser pour jouer à autre chose qu'à des jeux basques et anciens, ce n'est clairement pas sa vocation. Sa mémoire vive est suffisante pour résister à des évolutions futures de Windows, tout comme sa capacité de stockage, d'autant qu'elle peut être augmentée si besoin avec un disque dur ou un SSD complémentaire. Et sa consommation électrique très réduite en fait un appareil très économe, qu'on peut laisser allumé de longues heures sans compter.

De fait, le GK3 Plus ne s'adresse pas aux amateurs de puissance mais plutôt à ceux qui veulent remplacer un vieux PC poussif pour des besoins modérés. Même modestes, ses performances suffisent pour en faire un petit serveur domestique. Et avec sa compatibilité Vesa, qui permet de l'accrocher derrière un écran, est bienvenue pour le transformer en petit lecteur multimédia dans un salon.

Bref, il s'agit d'une machine d'entrée de gamme, à l'image de son prix, autour de 200 euros en général selon les promotions, ce qui est très correct compte tenu de son équipement et de ses possibilités. Sûrement pas la star du moment pour les créatifs avides de puissance, mais un très bon choix dans sa catégorie, à condition d'apprécier son design un peu particulier.