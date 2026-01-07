Cette "trousse de secours" gratuite pour clé USB est idéale pour dépanner un PC planté

Nul n'est à l'abri d'un PC qui refuse de démarrer ou qui plante en boucle. Et dans cette situation, il est bon d'avoir sous la main une clé USB avec une "trousse de secours" pour régler le problème et récupérer des données précieuses.

Si la plupart des problèmes sur un PC peuvent être résolus directement depuis le système d'exploitation, il arrive que certains dysfonctionnements plus graves empêchent tout bonnement l'ordinateur de démarrer correctement et d'arriver jusqu'au bureau. En prévision de ce genre de situation, une bonne précaution à prendre est d'avoir sous le coude une clé USB de secours ou de réparation.

Une clé USB de dépannage ou de secours est un support de stockage amovible, contenant un système d'exploitation portable et une suite d'outils logiciels pouvant s'exécuter sans être installés au préalable sur l'ordinateur. Vous pouvez le voir comme une sorte de mini-Windows fonctionnant depuis une clé USB, avec une interface graphique et des outils de diagnostic, de réparation et de désinfection.

Attention, les logiciels embarqués sur ces clés USB de dépannage peuvent être détectés, à tort, comme des programmes malveillants par les anti-virus. Cela vient du fait qu'ils' peuvent accéder à des paramètres importants d'un ordinateur, ce qui est nécessaire à leur mission de dépannage. Pas d'inquiétude, ces outils sont sans danger et ne présentent aucun risque pour vos données ou votre système.

Pour créer cette "trousse de secours numérique", tout ce dont vous avez besoin est d'une clé USB d'une capacité suffisante, du kit de dépannage logiciel en lui-même sous la forme d'une image ISO, et d'un logiciel de création de clé USB amorçable comme Rufus. Nous vous présentons ci-dessous deux programmes de clé USB de secours gratuits, parmi les plus connus et les plus utilisés.

Hiren's BootCD PE tout d'abord. Kit de secours historique, originellement prévu pour les CD (comme son nom l'indique), il fonctionne aujourd'hui sur support USB et fournit un environnement de dépannage sous Windows 11. Le kit embarque des anti-virus, des utilitaires de récupération de données et de gestion de disques, et quelques outils d'analyse système. Le tout ne pèse que 3,06 Go et tient donc même sur de petites clés USB.

MediCat USB ensuite. Autre kit de dépannage très populaire, il contient cette fois plusieurs systèmes d'exploitation « live » (un mini-Windows, un Linux) et beaucoup d'outils de diagnostic et de réparation. Par ailleurs, il permet d'ajouter des programmes supplémentaires de son choix, lors de la création de la clé USB. Plus complet, il est aussi beaucoup plus lourd qu'Hiren's BootCD PE et pèse pas moins de 21,8 Go. Une clé USB conséquent est donc nécessaire.

Pour chacun de ces kits de dépannage, vous trouverez des instructions pas-à-pas pour la création de la clé USB avec Rufus ou Ventoy directement sur les sites des développeurs. Pour utiliser cette clé de secours en cas de problème, il vous suffira de l'insérer dans l'un des ports USB de votre PC et de démarrer dessus.

Pour ce faire, il vous faudra d'abord accéder au BIOS ou à l'UEFI de votre ordinateur, et définir la clé USB comme disque de démarrage. La manipulation diffère pour chaque modèle de PC, et vous trouverez la marche à suivre en effectuant une recherche du type « MODELE DU PC + BIOS / UEFI + BOOT ORDER » dans un moteur de recherche.