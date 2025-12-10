Voici à quoi servent les boutons bleu, jaune, vert et rouge des télécommandes TV

La quasi totalité des télécommandes TV possèdent des touches rouge, vert, jaune et bleu. Pourtant, la plupart des gens ignorent le rôle de ces quatre boutons colorés.

Vous l'avez sans doute remarqué : presque toutes les télécommandes de téléviseur, quelle que soit leur marque, possèdent quatre boutons colorés. Toujours les mêmes, et disposés dans un ordre précis : rouge, vert, jaune et bleu. Et contrairement aux touches pour régler le volume, pour changer de chaîne ou pour accéder directement à des services de Streaming (Netflix, Prime Video, etc.), il est fort probable que vous ne les avez jamais utilisées. Et pour cause, comme la plupart des gens, vous ignorez probablement leur rôle.

Qu'ils soient situés en bas, en haut ou au milieu de la télécommande, ces énigmatiques boutons ne sont pourtant pas là par hasard. Et même si ces touches semblent être un ajout esthétique ou une fantaisie des fabricants, elles ont bien une utilité, et il se peut que vous ayez besoin de les utiliser à un moment donné.

Tout d'abord, il faut savoir que ces touches colorées sont héritées de l'époque du télétexte, où elles facilitaient la navigation entre les différentes pages d'un programme. Et, de fait, elles ont conservées des fonctions liées à la saisie de texte sur un téléviseur, par exemple pour entrer le mot de passe Wi-Fi et connecter le TV à Internet. Le plus souvent (cela dépend des fabricants), le bouton rouge permet de basculer de minuscules en majuscules, le vert d'effacer la dernière lettre saisie, le bouton jaune de modifier la langue de saisie., le bleu de passer des lettres aux chiffres puis aux symboles.

© ksena32-Adobe Stock

Mais l'utilité de ces touches ne s'arrête pas là. Elles peuvent en effet vous rendre de précieux services quand vous regardez la télévision. La plupart du temps, votre téléviseur affichera en bas la couleur suivie du nom de la fonction associée.

Le bouton rouge est souvent associé à des fonctions interactives ou à l'accès direct à des services en ligne. Selon les chaînes et le contexte, il permet d'accéder à des informations sur l'émission en cours, allant des détails du programme en cours à du contenu supplémentaire, comme la météo ou des résultats sportifs, et même à des sondages en direct​​.

Le bouton vert, quant à lui, est généralement lié à la navigation dans les guides électroniques des programmes (EPG pour Electronic Program Guide). En appuyant sur ce bouton, vous pouvez accéder rapidement à une vue d'ensemble des programmes à venir ou en cours de diffusion.

Le bouton jaune est souvent utilisé pour accéder à des options supplémentaires ou des fonctionnalités contextuelles. Dans certains cas, il peut ouvrir des sous-menus ou des options de configuration spécifiques à l'émission que vous regardez. Par exemple, lors de la diffusion d'événements sportifs, appuyer sur le bouton jaune pourrait vous permettre de consulter des statistiques détaillées sur le match en cours.

Enfin, le bouton bleu joue souvent un rôle dans l'accès aux services de messagerie ou aux fonctionnalités sociales intégrées. Dans l'écosystème de la télévision connectée, ce bouton peut ouvrir des voies de communication, vous permettant de partager des moments télévisuels avec des amis ou de participer à des discussions en ligne liées à l'émission que vous regardez.