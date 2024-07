Ce service de streaming propose plus de 20 000 films et séries gratuitement et légalement

Une plateforme de streaming encore méconnue mais prometteuse arrive en Europe ! Gratuite et légale, elle propose plus de 20 000 films et séries, dont des productions originales.

Ces dernières années, les sociétés de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ont lancé des abonnements à moindre prix financés par la publicité, tout en augmentant progressivement les tarifs des autres formules. Mais non seulement les tarifs augmentent régulièrement, mais en plus il faut aussi multiplier les abonnements pour accéder à des contenus exclusifs, étant donné que les SVOD se multiplient comme des petits pains. Et il est difficile de partager un compte pour limiter les frais, les plateformes limitant désormais cette pratique.

Heureusement, il n'est pas indispensable de payer pour regarder des films et des séries en streaming. En effet, à côté des mastodontes, il existe de nombreux services vidéo totalement gratuits et parfaitement légaux. Les plus connus sont TF1+, M6+, Rakuten.tv, Pluto TV ou encore TV5 Monde Plus.

Mais il en existe un relativement méconnu qui propose plus de 20 000 films et séries gratuitement et légalement. Nous voulons bien sûr parler de Tubi, une plateforme inconnue dans nos contrées mais qui se revendique comme "le plus grand service gratuit de streaming de films et de programmes télévisés aux États-Unis".

© BBC

Détenu par le géant des médias américain Fox Corporation, Tubi compte pas moins de 80 millions d'utilisateurs actifs chaque mois au pays de l'oncle Sam, où il réalise 1 % de l'audience en streaming, et vient tout juste de débarquer au Royaume-Uni. La plateforme propose plus de 20 000 films et épisodes télévisés, avec un contenu sélectionné par les principaux distributeurs mondiaux tels que Disney, Lionsgate, NBCUniversal, Paramount et Sony Pictures Entertainment, ainsi qu'une sélection de Tubi Originals exclusifs. On y trouve de très bons titres, comme Oldboy, Terminator, Mulholland Drive… En plus de s'associer à de grands studios de cinéma, Tubi noue aussi des partenariats avec des réseaux de télévision et des producteurs indépendants pour garantir les droits d'une sélection diversifiée de films et d'émissions de télévision.

Tubi est disponible sur les appareils mobiles, certains téléviseurs intelligents, les appareils de streaming, les consoles de jeux et via un navigateur Web. Mais le service n'est malheureusement pas accessible dans nos contrées pour le moment. La page d'accueil de la plateforme nous le fait d'ailleurs savoir si on tente d'y accéder.

Il est toutefois possible de contourner cette limitation en faisant usage d'un VPN qui nous localise aux États-Unis ou au Royaume-Uni. L'entrée du service sur le Vieux Continent laisse cependant penser qu'il pourrait débarquer en France à moyen terme, en témoigne la page de l'application sur le Play Store, qui affiche des visuels en français.