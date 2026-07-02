Un gros bug à La Banque Postale a bloqué les virements des salaires mais pas les prélèvements automatiques

Un énorme bug a touché les services informatiques de la Banque Postale. Les virements entrants ont été bloqués au moment où des milliers d'utilisateurs attendaient leur salaire, alors que les prélèvements automatiques vidaient leur compte…

L'ambiance était électrique du côté des clients de la Banque Postale ce mercredi 1er juillet. Et pour cause : l'entreprise a été victime d'un incident technique majeur qui a bloqué tous les virements entrants pendant de nombreuses heures. Et donc, les salaires et les pensions de retraite censés arriver ce jour-là. Des milliers de personnes se sont ainsi rendu compte que leur compte était désespérément à sec…

Un bug survenu au pire moment. Car si les virements entrants n'arrivaient pas, les prélèvements automatiques, eux, fonctionnaient normalement. Les loyers, crédits, abonnements et autres ponctions régulières sont donc passés sans le moindre problème, pendant que l'argent attendu restait sagement bloqué dans les tuyaux numériques de l'établissement.

Bug à La Banque Postale : des découverts et des agios

Un climat de tension s'est alors installé, et les clients de la Banque Postale ont commencé à s'agacer. Alors que l'entreprise s'est murée dans le silence, de nombreux usagers ont fait part de leur colère sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-dièse "#RendezMaPaie". "Douze heures que je n'ai pas touché mon salaire, je suis censé partir en vacances cette nuit", a regretté un client dans un message publié sur son compte X. "Tous les prélèvements sont passés, mais on ne reçoit pas nos virements, ce n'est pas possible", a confirmé un autre.

Face à l'agacement de ses utilisateurs, La Banque Postale a fini par prendre la parole sur ses canaux officiels. L'entreprise a ainsi confirmé la présence d'un "incident affectant les virements entrants". "Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de communiquer un délai de résolution à ce stade. Merci de votre patience et de votre compréhension", peut-on lire dans un message publié sur le compte X de La Banque Postale. Ce n'est que ce jeudi 2 juillet, dans la matinée, que l'incident a été résolu et que le système de virements entrants est revenu à la normale.

Bonjour,

Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de communiquer un délai de résolution à ce stade. Merci de votre patience et de votre compréhension.

Sacha — La Banque Postale (@LaBanquePostale) July 1, 2026

Pour de nombreux clients, ce bug est aussi problématique, car il peut engendrer des frais bancaires. Même s'ils ont fini par recevoir leur argent, ils se sont temporairement retrouvés dans le rouge. Une situation délicate qui peut engendrer des frais de découvert ou des rejets de prélèvements qui sont ensuite facturés par automatisme informatique.

Heureusement, La Banque Postale a annoncé la mise en place de compensations financières au cas par cas. Les personnes qui estiment avoir été facturées à cause de cet incident technique sont invitées à contacter l'entreprise ou leur conseiller bancaire pour demander une rétrocession.