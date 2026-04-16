Que Choisir Réclamations : un service en ligne gratuit pour interpeller les entreprises

L'UFC-Que Choisir vient de lancer une plateforme en ligne gratuite permettant à tout consommateur de déposer une réclamation directement auprès d'une entreprise, avec la possibilité de traiter le dossier avec une association locale.

Faire une réclamation auprès d'une entreprise ou d'un professionnel (banque, opérateur téléphonique, compagnie aérienne, commerçant, artisan…) relève souvent du parcours du combattant : numéros surtaxés, formulaires introuvables, réponses automatiques qui ne répondent à rien. Pour mettre fin à ces obstacles, l'UFC-Que Choisir vient de lancer Que Choisir Réclamations, une plateforme gratuite permettant d'interpeller directement les professionnels en cas de litige de consommation. Le service est accessible à tous, sans abonnement préalable.

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Que Choisir Réclamations : comment ça marche concrètement ?

Le fonctionnement repose sur une logique de simplicité. Après création d'un compte, le consommateur soumet sa réclamation au professionnel concerné – de façon publique ou privée – et peut ensuite échanger avec lui directement via la plateforme. Le caractère public d'une réclamation n'est pas anodin : exposer un différend au vu de tous constitue une forme de pression supplémentaire sur les entreprises peu réactives.

La base de données recense aujourd'hui plus de 250 entreprises répertoriées et couvre de multiples secteurs : finance, transports, télécommunications et bien d'autres. Elle est par ailleurs amenée à s'enrichir au fil des contributions des utilisateurs eux-mêmes, ce qui devrait rapidement élargir le périmètre de la plateforme.

Mais que se passe-t-il si l'entreprise ne répond pas, ou si sa réponse n'est pas satisfaisante ? Le consommateur peut alors transmettre en quelques clics l'ensemble de ses échanges et pièces jointes à une association locale de l'UFC-Que Choisir, à condition de devenir adhérent. Ce filet de sécurité est loin d'être symbolique : chaque année, plus de 80 000 litiges sont traités par ce réseau associatif.

Que Choisir Réclamations : une initiative ancrée dans un projet européen

Cette nouvelle plateforme ne sort pas de nulle part. Soutenue par l'Union européenne, elle s'inscrit dans le projet Cicle-X, qui regroupe plusieurs associations de consommateurs européennes autour d'un système commun de réclamations en ligne. Ce projet implique notamment des organisations homologues en Espagne, en Italie et en Belgique. Cicle-X permet notamment d'établir chaque mois un classement des entreprises qui font l'objet du plus grand nombre de plaintes, et de celles qui y répondent le moins. Un outil de transparence qui, au-delà de l'aide individuelle, peut orienter les actions collectives des associations.

L'exemple belge est instructif : en trois ans de fonctionnement de la plateforme partenaire de Testachats, plus de 57 000 plaintes ont été enregistrées, portant principalement sur les biens de consommation, les services postaux, les télécommunications et l'énergie. Des données qui, agrégées, ont permis de détecter des tendances et d'engager des procédures contre des acteurs problématiques.

Que Choisir Réclamations : un service ouvert à tous, pas seulement aux abonnés

C'est peut-être l'un des aspects les plus notables de cette initiative : contrairement à certains services de l'UFC-Que Choisir qui nécessitent un abonnement ou une adhésion, la plateforme est accessible à tout consommateur, qu'il soit abonné à l'une des revues de l'association, adhérent, ou simplement un particulier sans lien préalable avec l'organisation.

Cette ouverture constitue un changement de posture. Plutôt que d'attendre que le consommateur vienne frapper à la porte d'une association locale après avoir épuisé ses recours, la plateforme propose une première ligne d'action rapide, directe et sans frais. Si la mise sous pression numérique ne suffit pas, la porte vers un accompagnement juridique plus poussé reste ouverte – mais avec l'adhésion qui va de pair.

Il reste à voir dans quelle mesure les entreprises joueront le jeu et répondront effectivement aux réclamations qui leur seront adressées. La publication éventuelle d'un classement des moins réactives d'entre elles serait sans doute le meilleur levier pour les y inciter.