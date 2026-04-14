Légifrance 2026 : le portail public du droit français va faire peau neuve

Une nouvelle version de Légifrance, la plateforme publique de diffusion du droit français, va être déployée fin avril. Elle promet une meilleure lisibilité, un accompagnement renforcé ainsi qu'une navigation et une recherche simplifiées.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement cherche à améliorer la qualité de ses services en ligne en les modernisant. Pour cela, il a lancé le Système de design de l'État (DSFR), un cadre commun qui harmonise l'apparence et le fonctionnement de l'ensemble des services numériques administratifs de l'État. Et c'est au tour de Légifrance, la plateforme publique de diffusion du droit français, d'avoir droit à sa refonte.

Ainsi, fin avril 2026, une nouvelle version sera mise en ligne avec de nombreuses améliorations, comme la simplification du filtrage des recherches, la prévisualisation de contenus, une mise en évidence par des couleurs de l'état juridique du texte consulté et la possibilité de retrouver un texte sans connaître son intitulé officiel. Derrière cette refonte, l'objectif est clair : rendre l'accès au droit plus simple, plus lisible et mieux adapté aux usages contemporains pour les professionnels du secteur, mais aussi pour les citoyens, les étudiants et les entreprises.

Légifrance 2026 : une meilleure lisibilité et une recherche simplifiée

Concrètement, cette nouvelle version se traduit par une interface plus claire et plus structurée. Les menus ont été repensés pour faciliter l'orientation, tandis que les contenus sont mieux hiérarchisés. L'accent est mis sur la lisibilité, avec une présentation plus aérée et des repères visuels renforcés. L'état juridique des textes et des articles, par exemple, est signalé par un code couleur, permettant de distinguer rapidement une version en vigueur d'une version modifiée ou abrogée. Voilà qui devrait être d'une grande aide face à la complexité des normes juridiques.

Le nouveau code couleur © DILA

La recherche de texte fait également l'objet d'améliorations significatives. Ainsi, les filtres ont été simplifiés et les résultats enrichis, avec la possibilité de prévisualiser les documents directement depuis une icône, sans avoir à ouvrir une nouvelle page. Surtout, il devient possible de retrouver un texte sans en connaître l'intitulé exact. Une loi pourra ainsi être recherchée à partir du nom de la personnalité politique qui l'a portée, ce qui ouvre l'accès à un public plus large, moins familier du vocabulaire juridique.

Légifrance : une navigation plus fluide et un accompagnement renforcé

La navigation entre les différentes versions d'un même texte a elle aussi été fluidifiée. Le passage d'une version initiale à une version consolidée se fait plus simplement, et les utilisateurs peuvent basculer plus facilement entre les différents fonds documentaires. L'accès aux tables de concordance a lui aussi été simplifié grâce à un bouton "Voir les tables de concordance" présent directement dans l'en-tête des codes concernés. Cela doit permettre une consultation plus intuitive tout en facilitant l'identification des modifications apportées aux codes. Pour des raisons de confort visuel, un mode sombre fait également son apparition pour consulter les différents contenus.

Les tables de concordance © DILA

Enfin, la nouvelle version de Légifrance promet de mieux accompagner l'utilisateur. Ainsi, une aide est désormais accessible depuis toutes les pages via un bouton "Nous contacter ". La plateforme met également à disposition de ses internautes des tutoriels vidéo et des exemples de cas d'usage afin de les aider à comprendre comment elle fonctionne et comment naviguer efficacement dessus.

Pour finir, le site dispose d'un bouton pour s'abonner ou se désabonner facilement du sommaire du Journal officiel sur toutes les pages du site. Toutes les améliorations de la nouvelle version de Légifrance seront disponibles à partir de fin avril.