Ces experts-comptables vous aident gratuitement à remplir votre déclaration d'impôt

La campagne de déclaration des revenus 2025 a officiellement démarré le 9 avril 2026. Pour les contribuables en difficulté, plusieurs dispositifs d'aide existent, dont un service gratuit méconnu animé par des experts-comptables.

Depuis le 9 avril 226, quelque 41,5 millions de contribuables français sont appelés à remplir leur déclaration de revenus perçus en 2025. Pour la grande majorité d'entre eux, la démarche se fait en ligne sur le site impots.gouv.fr, avec trois dates limites selon les départements : le 21 mai 2026 pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, le 28 mai pour les départements 20 à 54, et le 4 juin pour les départements 55 à 974 et 976. Pour les déclarations papier, la date unique est le 19 mai 2026.

Dans la plupart des cas, la déclaration est déjà préremplie avec les informations connues de l'administration fiscale– salaires, pensions, revenus de capitaux. Mais dès que la situation devient un peu particulière – frais kilométriques professionnels, garde d'enfants, location meublée, double résidence, changement de situation familiale –, le doute s'installe, avec un risque d'erreur ou d'omission. Heureusement, plusieurs aides gratuites existent pour ne pas rester seul face au formulaire.

Le premier réflexe peut être de contacter directement l'administration fiscale. Le numéro 0 809 401 401, non surtaxé, est accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent quant à elles utiliser la plateforme ACCEO. Pour ceux qui préfèrent l'écrit, la messagerie sécurisée de l'espace Finances publiques sur impots.gouv.fr permet de poser directement une question à un agent de l'administration fiscale. Il est également possible de prendre rendez-vous – par téléphone, visioconférence ou en présentiel – avec un agent des Finances publiques, en passant par la rubrique "Contact et RDV" de son espace en ligne.

© Allo Impôt

Le réseau France Services constitue une autre option : présents dans de nombreuses communes, ces espaces permettent à des agents DGFiP d'accompagner les contribuables dans leurs démarches en ligne, en tenant compte de leur niveau d'autonomie numérique. Attention toutefois : aucune déclaration papier ne peut être déposée dans un espace France Services.

Parmi tous ces dispositifs, l'un d'eux sort du lot par son originalité : le service Allô Impôt, porté par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables. Des experts-comptables accompagnent gratuitement les contribuables dans leur déclaration via le numéro vert 0 800 06 54 32, accessible les 20 et 27 mai et le 3 juin de 9 h à 18 h, ainsi que les 21 et 28 mai et le 4 juin de 9 h à 21 h. Ces dates ne sont pas choisies au hasard : elles coïncident précisément avec les trois dates limites de déclaration en ligne selon les zones géographiques, ce qui permet aux contribuables de bénéficier d'un coup de main de dernière minute si besoin.

Ce que propose Allô Impôt va au-delà d'une simple hotline. Les experts-comptables qui répondent sont des professionnels habitués à décortiquer les situations fiscales complexes – celles que l'administration fiscale, débordée en pleine campagne, ne peut pas toujours traiter avec autant de précision. Le service publie également un guide pratique téléchargeable, ainsi qu'une foire aux questions couvrant les cas courants : rattachement d'un enfant majeur étudiant, déductibilité des frais de double résidence, conditions de déclaration pour les résidents à l'étranger.

Pour un jeune qui déclare pour la première fois, un salarié qui a changé d'employeur en cours d'année ou un parent qui hésite entre rattacher ou non son enfant à son foyer fiscal, ces quelques heures de permanence téléphonique gratuite peuvent éviter bien des erreurs – et des régularisations douloureuses à l'automne.