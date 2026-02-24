Préparer sa retraite va devenir beaucoup plus simple grâce à ce nouveau service en ligne

La préparation de retraite peut devenir un véritable parcours du combattant quand il faut corriger des erreurs et fournir des justificatifs. Mais un service public bientôt ouvert à tous va simplifier ces démarches administratives.

À l'approche de la retraite, donc souvent très tardivement, beaucoup de Français découvrent avec dépit que leur parcours professionnel n'est pas aussi clair qu'ils l'imaginaient et que de nombreuses informations importantes ne sont pas prises en compte leur dossier. Périodes manquantes, salaires absents, trimestres oubliés : autant d''erreurs et d'oublis qui peuvent peser lourd au moment de liquider ses droits, en reculant l'âge de départ et en abaissant le montant de la pension.

Jusqu'ici, corriger ces anomalies relevait souvent du parcours du combattant, avec des démarches administratives multiples et complexes. Il fallait non seulement relever les erreurs, mais aussi et surtout, réunir tous les justificatifs manquants et les envoyer aux différentes caisses de retraites concernées, avec des courriers explicatifs et parfois des rendez-vous "physiques" pour plaider sa cause et faire valoir ses droits. Le tout en respectant des délais imposés.

Un service public en ligne existe pourtant pour remédier ce problème. Porté par l'Assurance retraite, il permet de vérifier sa carrière et de demander des corrections directement depuis son espace personnel sur le portail Info Retraite. L'assuré peut signaler des périodes de travail oubliées, du chômage, des formations ou encore des congés spécifiques, en joignant ses justificatifs.

Jusqu'à présent, ce service peu connu était réservée à un public restreint, et curieusement aux moins de 55 ans, pourtant encore loin de l'âge de départ à la retraite. Une limite mise en place par l'Assurance retraite afin de tester ce nouveau service déployé en 2023, en évitant d'̂être submergé par des demandes de corrections. Mais cette étrange situation va bientôt changer.

De fait, au printemps 2026, ce service de correction sera ouvert à tous les assurés du régime général, c'est-à-dire aux salariés du privé, aux artistes auteurs, aux travailleurs indépendants et aux contractuels de droit privé, y compris aux personnes âgées de plus de 55 ans. Une avancée majeure pour ceux qui entrent justement dans la dernière ligne droite avant la retraite.

Concrètement, dès avril 2026, ces assurés pourront compléter leur carrière entièrement en ligne, sans courrier papier ni déplacement en agence. Les caisses de retraite s'engagent à examiner les demandes en amont du départ, afin que les droits soient consolidés bien avant la date de liquidation. L'objectif est d'éviter les régularisations de dernière minute, souvent sources de stress et de retards de paiement.

L'enjeu est loin d'être négligeable car une carrière mal renseignée peut entraîner une décote durable ou la perte de plusieurs milliers d'euros sur l'ensemble de la retraite. De nombreux seniors découvrent ainsi trop tard qu'un ancien employeur n'a jamais transmis certaines informations ou que des périodes anciennes n'ont pas été intégrées aux relevés.

Cette mesure s'inscrit dans une série de simplifications plus larges, les pouvoirs publics cherchant à fluidifier les démarches liées à la retraite, alors que les parcours professionnels sont de plus en plus complexes et morcelés. Et les plus de 55 ans auront tout intérêt à utiliser ce nouveau service pour contrôler et compléter leur carrière afin de sécuriser leur future pension.