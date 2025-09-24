French Days 2025 : les meilleures promos high-tech du jour

C'est le début des French Days ! L'occasion de profiter de belles promotions sur les ordinateurs, les smartphones, les TV, les montres connectées, les périphériques informatiques et plein d'autres produits high tech !

[Mis à jour le mercredi 24 septembre à 11 h 00] Les French Days, ce Black Friday à la française, sont de retour ! Cette année, la grande braderie d'automne a commencé le mercredi 24 septembre 2025 à 7 h 00 et se terminera le mardi 30 septembre à minuit. De nombreuses enseignes y participent cette année encore, et, bonne nouvelle, les réductions sont plutôt généreuses, avec des rabais dépassant parfois les 50 % sur certains produits. L'occasion parfaite pour dénicher des prix cassés sur les appareils high tech en promotion (ordinateur, téléphone, écouteurs, téléviseur, écran, disque externe, imprimante, tablette…). Comme toujours avec ces opérations commerciales à durée limitée, ne tardez pas : il faut réagir rapidement car les vrais bons plans disparaissent vite !

C'est quoi les French Days ?

Les French Days, ce sont simplement des jours pendant lesquels des commerçants pratiquent des promotions, comme des soldes, mais hors saison, et donc hors du cadre législatif qui les réglemente. Cette opération commerciale a été créée en 2018 par six grands noms du commerce en ligne en France : Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Elle s'est ensuite répétée chaque année, à raison de deux éditions par an. On la présente souvent à raison comme une sorte de Black Friday à la française, le but à demi avoué par ses initiateurs étant de lutter contre Amazon, qui bat régulièrement des records de ventes durant cette grande braderie annuelle venue des États-Unis. Depuis sa création, de nombreux autres marchands se sont joints à l'événement, sans nécessairement revendiquer l'étiquette French Days. Notez que l'opération se déroule en ligne, sur des sites marchands.

Cette année, l'édition automnale des French Days se tiendra du mercredi 24 septembre 2025 dès 7 heures au mardi 30 septembre 2025 jusqu'à minuit, soit durant pratiquement sept jours complets. Il faut en effet savoir que, contrairement au Black Friday qui se déroule fin novembre, les French Days se tiennent deux fois par an, au printemps et à l'automne. La seconde édition a lieu habituellement fin septembre, début octobre. Toutefois, même si l'opération commerciale ne démarre que le mercredi, il est probable que plusieurs sites anticipent l'événement et multiplient les promotions les jours précédents. En clair, même si elles sont pas officiellement estampillées French Days, il y aura certainement des affaires à faire chez plusieurs marchands en ligne les 22 et 23 septembre.

Quelles sont les enseignes participant aux French Days 2025 ?

Outre les six grandes enseignes françaises à l'initiative de l'événement (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé), des dizaines de marchands participent cette année encore aux French Days (voir la liste complète sur le site officiel). Informatique, audio-vidéo, téléphonie, mais aussi électroménager, bricolage, décoration, arts de la table, mode, optique, sport, maquillage, il y en a pratiquement pour tous les goûts et à tous les prix, dans de nombreux domaines, même si certains acteurs qui participaient à de précédentes éditions ne figurent pas sur la liste officielle cette année. Une absence qui ne les empêche pas de profiter de l'occasion pour faire également des promotions, chaque commerçant restant libre de se joindre au mouvement à sa façon, sans obligation de revendiquer l'appellation French Days. Notez qu'Amazon participe désormais aux French Days en multipliant les ventes flash et les remises exceptionnelles durant cette période. De même, Rakuten participe à la fête, en proposant des offres de remboursements avec son fameux système de points.

Les French Days chez Amazon

Les French Days chez Cdiscount

Les French Days chez Fnac

Les French Days chez Darty

Les French Days chez Boulanger

Les French Days chez Rakuten

Les French Days chez Rue du Commerce

Les French Days chez Matériel.net

Les bons plans des French Days 2025

Durant quelques jours, les prix cassés se multiplient chez les commerçants qui participent aux French Days ainsi que sur de nombreux sites marchands. Toutefois, attention. Comme toujours dans ce genre d'opération, les stocks n'étant pas illimités, les promotions ne durent pas et il vaut mieux de pas traîner avant de passer commande, au risque de voir filer la bonne affaire. Par ailleurs, comme l'a déjà dénoncé l'UFC-Que Choisir à plusieurs reprises pour les soldes traditionnels, certains commerçants - et pas des moindres - n'hésitent pas à gonfler artificiellement les prix de référence, voire à les augmenter quelques jours avant le début de l'opération, pour afficher des réductions spectaculaires, alors qu'elles sont minimes en réalité. Une pratique trompeuse qui impose une vigilance et des vérifications.

Fort heureusement, les vraies réductions sont nombreuses, et il y a d'excellentes affaires à réaliser pour qui sait fouiner. Voici notre sélection de bons plans en high tech.

Notez que, sur Darty, vous pouvez bénéficier d'une remise de 60 € dès 600 € d'achat avec le code FDAYS60 , d'une remise de 80 € dès 800 € d'achat avec le code FDAYS80, et d'une remise de 100 € dès 1 000 € d'achat avec le code FDAYS100 sur les univers PC Portables (hors Apple, PC de bureau (hors Apple) et mobilité urbaine. De son côté, Amazon propose 10 € de réduction dès 50 € d'achat avec le code AMZ10 (mais pour les 300 000 premiers clients seulement). Quant à Cdiscount, il permet d'obtenir 15 € de réduction dès 129 € d'achat avec le code COCORICO15 et 25 € de réduction dès 249 € d'achat avec le code COCORICO25. Enfin, Rakuten permet de bénéficier d'une remise de 15 € dès 119 € d'achat avec le code RAKUTEN15.

French Days 2025 : ordinateurs et informatique

French Days 2025 : smartphones et tablettes

Google Pixel 8 Pro (5G - 256 Go) Neuf à partir de 499,99 € Occasion à partir de 488,90 € Rakuten 499,99 € Voir

Cdiscount 558,00 € Voir

Amazon 1159,00 € 608,46 € Voir

Pixmania 782,58 € 1651,61 € Voir

Fnac 1651,61 € Voir Rakuten 499,99 € 488,90 € Voir

Reconditionné 559,00 € 509,00 € Voir

Amazon 1159,00 € 608,46 € Voir

Pixmania 782,58 € 703,05 € Voir

Fnac 1651,61 € 705,33 € Voir

Darty 706,99 € Voir

SAMSUNG Galaxy A53 Neuf à partir de 137,92 € Occasion à partir de 139,91 € Cdiscount 137,92 € Voir

Rakuten 149,99 € Voir

Fnac 248,60 € Voir

Darty 247,91 € Voir

Amazon 275,00 € Voir

Rue du Commerce 310,35 € Voir

Pixmania 330,41 € 325,42 € Voir Rakuten 149,99 € 139,91 € Voir

Pixmania 330,41 € 179,16 € Voir

Fnac 248,60 € 179,00 € Voir

Amazon 275,00 € 180,99 € Voir

Apple iPad Mini (A17 Pro) Neuf à partir de 429,99 € Occasion à partir de 480,00 € Rakuten 429,99 € Voir

Rue du Commerce 459,00 € Voir

Amazon 609,00 € 549,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Leclerc 550,33 € Voir

Boulanger 599,99 € Voir

Fnac 608,97 € Voir

Materiel.net 609,00 € Voir

Darty 609,99 € Voir Rakuten 429,99 € 480,00 € Voir

French Days 2025 : audio

French Days 2025 : TV et vidéo

TV 4K 77 pouces Samsung TQ77S95F à 3 299 € 3 799 €

French Days 2025 : gaming

French Days 2025 : objets connectés