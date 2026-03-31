Vous pourrez bientôt voir tous vos contacts WhatsApp en ligne en temps réel

WhatsApp va enfin vous permettre de voir en un coup d'œil tous vos contacts en ligne grâce à une nouvelle section, le "Contacts hub". Une fonction bien pratique qui lui faisait défaut par rapport à la concurrence.

Plusieurs messageries instantanées, à commencer par Messenger et WhatsApp, indiquent lorsqu'un utilisateur est en ligne, généralement en affichant une petite pastille verte ou une mention au niveau de son profil. Cela permet de voir si ses interlocuteurs sont disponibles et prêts à s'engager dans une discussion endiablée. Mais, sur ce point, WhatsApp accuse un léger retard par rapport à sa consœur, puisqu'il est très pénible de savoir qui dans ses contacts est actuellement en ligne. Un point qui ne devrait heureusement pas tarder à être corrigé.

Contacts WhatsApp en ligne : une liste claire

Actuellement, pour savoir si quelqu'un est en ligne sur WhatsApp, il faut se rendre dans la conversation avec la personne et regarder leur statut. Il faut donc le faire manuellement pour chacun de ses contacts. Messenger, en revanche, affiche en haut de l'écran un carrousel avec les profils des contacts connectés, accompagnés d'une petite pastille verte. Bref, un seul coup d’œil suffit pour savoir qui est disponible. On retrouve le même principe chez Telegram, Discord ou encore Slack. WhatsApp, malgré sa popularité, accuse donc un sérieux retard.

© WABetaInfo

Mais le site spécialisé WABetaInfo a repéré, dans la version bêta 2.24.25.30 de l'application sur Android, une nouvelle fonction baptisée "Contacts hub". Elle permet de trier la liste de contacts afin d'afficher en premier ceux qui sont en ligne, puis ceux qui ne le sont pas de manière chronologique selon leur dernière période d'activité. Notons que cette fonction s'adaptera aux paramètres de confidentialité définis. Aussi, les contacts qui ont décidé de cacher leur statut "En ligne" dans les paramètres de confidentialité de l'application ne s'afficheront pas.

Un peu plus haut s'afficheront différents interlocuteurs ne faisant pas encore partir des contacts – comme un membre d'un groupe avec qui on a échangé individuellement par exemple –, afin de pousser les utilisateurs à les ajouter d'un seul tapotement de doigt.

Attention, l'emplacement et l'interface de cette fonction peuvent encore être modifiés, puisque celle-ci est toujours en développement. Actuellement disponible dans la version bêta de WhatsApp, elle devrait être disponible prochainement dans la version stable de la messagerie instantanée.