WhatsApp va enfin vous permettre de programmer l'envoi de vos messages

WhatsApp prépare une fonction baptisée "Messages programmés" qui permettra enfin de planifier l'envoi de vos messages dans les discussions individuelles comme dans les groupes. Une fonction pratique, déjà présente dans d'autres messageries.

WhatsApp a beau être une messagerie extrêmement populaire avec ses plus de deux milliards d'utilisateurs, elle accuse parfois un retard sur certains points par rapport à ses concurrents. Par exemple, elle ne permet pas de programmer l'envoi d'un message à l'avance. Une fonction essentielle que l'on retrouve pourtant ailleurs, comme chez Google Messages, Telegram ou encore iMessage. Certes, l'application WhatsApp Business permet de le faire via les "listes de diffusion", mais il s'agit d'une fonction payante.

Mais Meta est sur le point de corriger ce terrible oubli ! En effet, nos confrères de WABetaInfo ont découvert, dans la version bêta 26.7.10.72 de WhatsApp pour iOS, que l'entreprise était en train de développer une fonction baptisée "Messages programmés" (Scheduled Messages) qui, comme son nom l'indique, va permettre d'envoyer automatiquement un message à une date et une heure précises. Ce n'est pas trop tôt !

Messages programmés WhatsApp : des envois planifiés dans les discussions individuelles et de groupe

Grâce à cette nouvelle fonction, il sera désormais possible d'écrire un message et de le planifier pour l'envoyer à une date ultérieure. Ce sera particulièrement pratique pour éviter d'oublier les anniversaires ou pour effectuer des rappels !

© WABetaInfo

Pour ce faire, ce sera très simple. Il suffira de rédiger son message comme on le ferait en temps normal, puis de choisir la date et l'heure de l'envoi – on ignore cependant le délai d'envoi maximum. Une fois programmé, le message s'affichera dans une section dédiée de la conversation, directement sur l'écran d'informations de la conversation, afin que l'on puisse le supprimer ou le modifier.

Notons que la programmation de messages sera disponible dans les conversations individuelles, mais aussi dans les groupes. En revanche, les chaînes ne semblent pour l'instant pas concernées. Cette fonction devrait être bientôt disponible dans la version bêta de WhatsApp, avant d'être déployée sur la version stable de l'application auprès du grand public. Nous n'avons cependant aucune idée du temps que cela prendra. Il va donc falloir s'armer de patience !