Avec cette nouvelle fonction de WhatsApp, vous ne perdrez plus le fil de vos discussions dans les groupes

Vous perdez le fil à cause des (trop) nombreux messages dans les groupes WhatsApp ? La messagerie instantanée va lancer une nouvelle interface qui permettra de suivre les conversations plus facilement, grâce à un affichage en fil des réponses.

WhatsApp est une messagerie bien pratique pour rester en contact avec sa famille, ses proches et ses amis. Néanmoins, le nombre de notifications émises par l'appli au quotidien peut rapidement affoler les compteurs et, lorsque tout le monde parle en même temps, il peut être parfois difficile de s'y retrouver. Qui a répondu quoi ? À quel message faisait-il référence ? Bref, on a vite fait de perdre le fil des discussions. Mais qu'à cela ne tienne, Meta vole à notre rescousse ! Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.25.7.7 pour Android, une nouvelle organisation des conversations fort pratique.

WhatsApp : des fils dédiés pour éviter la dispersion

Cette nouvelle organisation des conversations ressemble un peu à qu'on trouve sur Gmail, Slack, Discord ou encore Telegram. Elle regroupe toutes les réponses sous le message auquel elles font référence, afin d'éviter le fameux effet de dispersion. Ainsi, lorsque quelqu'un répondra à un message spécifique, WhatsApp créera un fil de discussion secondaire qui centralisera toutes les réactions suivantes sous le message cité. Ainsi, au lieu de faire défiler une longue liste de réponses individuelles, on pourra suivre et consulter toutes les réponses dans un fil de discussion dédié, ce qui permettra à la conversation de rester structurée et facile à suivre.

© WABetaInfo

Nos confrères ont partagé une capture d'écran de l'interface en question. Notons que le message d'origine ne semble pas apparaître directement dans cette vue, ce qui est dommage. Mais la fonction peut encore évoluer en ce sens ! En effet, la nouvelle interface est encore en phase de développement et n'est même pas encore accessible aux testeurs. Si tout se passe bien, elle devrait néanmoins bientôt débarquer auprès des membres du programme Insiders, avant de connaître un déploiement plus large par la suite. C'est donc l'histoire de quelques mois !