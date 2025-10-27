Ces pneus sont complètement interdits dans 48 départements français - Et l'amende est salée

Depuis l'an dernier, il n'est plus possible d'utiliser un type de pneus sur certaines routes en France. Il est grand temps de vérifier ceux qui équipent votre voiture pour éviter une belle amende !

À moins d'être passionné d'automobile, il est fort probable que vous ne connaissiez pas les caractéristiques des pneus de votre voiture et peut-être pas même leur marque ! Et c'est assez logique : tant qu'ils sont bon état, tout va bien. Toutefois, si vous circulez dans certains régions de France, vous devriez vous intéresser davantage, en vérifiant notamment leur type. Car depuis l'an dernier, certains modèles sont purement et simplement interdits !

Depuis quelques années, la Loi Montagne impose à tous les véhicules circulant dans certaines zones montagneuses de France d'être équipés de pneus hiver ou de dispositifs antidérapants, comme des chaînes ou des chaussettes à neige,. Cette réglementation s'applique dans 48 départements entre le 1er novembre et le 31 mars, même si vous n'êtes que de passage dans ces régions. Jusqu'à présent, une certaine souplesse permettait d'utiliser des pneus Toutes saisons, marqués M+S (Mud and Snow). Mais cela vient de changer. Si vous êtes habitué à rouler avec ces pneus, il est grand temps de jeter un coup d'œil à votre équipement.

En effet, depuis le 1er novembre 2024, les pneus uniquement estampillés M+S ne seront plus acceptés pour circuler sur les routes de montagne où les équipements hivernaux sont obligatoires. La tolérance qui prévalait jusque-là est terminée, et seuls les pneus arborant le logo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), reconnaissables à leur symbole représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige, sont autorisés.

© sonsam-123RF

Pourquoi ce changement ? La raison est simple : les pneus marqués 3PMSF offrent une bien meilleure adhérence sur la neige, le verglas et autres surfaces glissantes, car ils sont soumis à des tests rigoureux en laboratoire. Contrairement aux pneus M+S, qui ne répondent pas à une norme précise de performance hivernale, les pneus 3PMSF garantissent une sécurité accrue en conditions extrêmes. Ils sont donc plus adaptés aux exigences de la Loi Montagne, qui vise à réduire le nombre d'accidents sur les routes en hiver.

De fait si vos pneus actuels ne portent que le marquage M+S, vous devez absolument les changer. Rouler avec des pneus non conformes dans les régions concernées depuis le 1er novembre vous expose à une amende de 135 euros et même à l'immobilisation de votre véhicule. Mieux vaut vous conformer à la nouvelle règlementation pour éviter les mauvaises surprises !

Et, surtout, soyez très attentif et méfiez-vous des bonnes affaires qui pourraient ne pas en être. Car si de nombreux pneus toutes saisons sont déjà disponibles avec le marquage 3PMSF, certains vendeurs continuent de proposer des pneus marqués M+S, souvent à des prix attractifs, sans mentionner qu'ils sont désormais interdits. Il serait dommage de dépenser pour des pneus non conformes.