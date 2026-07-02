Microsoft Teams va utiliser l'IA pour écouter et analyser toutes vos conversations professionnelles

Microsoft est sur le point de déployer Facilitator, une fonction IA qui va écouter et analyser vos réunions Teams. Une prouesse technologique certes, mais qui pose une nouvelle fois la question de la confidentialité en entreprise.

La frontière entre les outils bénéfiques à la productivité des salariés et le flicage numérique semble de plus en plus fine. Et ce n'est pas la nouvelle fonction développée par Microsoft qui va prouver le contraire. Dans un billet de blog publié le 30 juin 2026, la firme de Redmond a annoncé le déploiement prochain de Facilitator dans Teams. Il s'agit d'un agent dopé à l'intelligence artificielle, qui est capable de suivre vos visioconférences en direct. L'IA va ainsi vous écouter, ainsi que vos collègues, afin de vous expliquer les concepts complexes que vous n'avez pas saisis à la volée.

IA dans Microsoft Teams : un assistant très intrusif

En pratique, Facilitator peut vous aider de plusieurs manières. Tout d'abord, vous pouvez l'interroger discrètement – par exemple si votre collègue a utilisé un jargon technique obscur ou s'il a évoqué un acronyme barbare – pour qu'il vous fournisse une définition en temps réel. Cela vous permet notamment de comprendre certaines idées, sans avoir peur de passer pour un débutant ou un ignorant. Mais ce n'est pas tout ! Facilitator est aussi capable d'identifier vos doutes ou vos incompréhensions. Si vous posez beaucoup de questions pendant une réunion ou que vous adoptez un ton hésitant pendant vos prises de parole, l'outil vous explique automatiquement les concepts concernés.

Vous l'aurez compris, Facilitator a pour mission d'écouter et d'analyser l'intégralité de vos visioconférences – il ne fonctionne pas pendant les appels simples, les webinaires et les conversations écrites – en détectant d'éventuels signaux audio ou textuels. Dès qu'elle a identifié les éléments bloquants, l'IA va ensuite publier ses explications et ses recherches dans la fenêtre de chat associée à la réunion, ce qui vous évite de faire des recherches sur Google pendant que votre manager parle. Facilitator est aussi en mesure de suivre l'ordre du jour, mais également de résumer la discussion à un retardataire et de capturer les tâches attribuées pour les ranger dans l'application Notes.

IA dans Microsoft Teams : quid des conversations confidentielles en entreprise ?

Cette fonction sera déployée à partir du mois d'août 2026 et ne sera pas accessible à tous. Pour en bénéficier, il faut qu'un participant possède une licence Microsoft 365 Copilot Premium et que la fonction soit activée dans les paramètres de l'application. Si c'est le cas, tous les participants peuvent voir les réponses apportées par Facilitator et ce, même s'ils n'ont pas la licence.

Évidemment, l'intégration d'une telle fonction soulève de nombreuses inquiétudes quant au principe de confidentialité en entreprise. Pour rester performante, l'IA doit comprendre le contexte de la réunion, analyser les intonations et stocker l'intégralité des propos tenus par les collaborateurs.

Pour rassurer les entreprises, la firme de Redmond a rappelé que la fonction pouvait être désactivée dans les paramètres de l'application. Elle a également garanti un chiffrement de bout en bout des données, ajoutant que ces dernières ne serviront pas à entraîner ses modèles grand public. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté est un nouveau cap franchi dans la surveillance algorithmique. Désormais, vous devrez peser chacun de vos mots prononcés en réunion, non pas pour ne pas heurter ou surprendre vos collègues, mais surtout parce qu'une IA enregistre et interprète le moindre indice.