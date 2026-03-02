Ces mini compagnons IA veulent nous assister au quotidien : gadgets ou révolution ?

Montre-robot pour enfant, horloge centralisée, mini Tamagotchi… À l'occasion du MWC, plusieurs fabricants mettent en avant de petits compagnons dopés à l'IA pour nous assister dans notre vie quotidienne. Que promettent ces accessoires ?

Au Mobile World Congress (MWC), le grand salon de la mobilité qui se tient du 2 au 6 mars 2026 à Barcelone, les smartphones et les ordinateurs ne sont plus les seules vedettes. Cette année, plusieurs fabricants misent sur de petits robots dopés à l'intelligence artificielle, pensés pour s'inviter dans notre quotidien et nous épauler dans nos tâches. Derrière leur format miniature et leur apparence parfois ludique, ces objets ambitionnent de devenir de véritables assistants personnels, qu'il s'agisse d'accompagner un enfant dans ses devoirs, d'encourager la concentration au bureau ou de servir d'interface plus "humaine" avec nos appareils. Petit tour d'horizon sur ce qu'on peut déjà trouver au salon.

TCL Tbot : une montre-robot pour accompagner les enfants

Le constructeur TCL a dévoilé au salon mondial du mobile un prototype de montre connectée pour enfants baptisé Tbot. Cette montre se veut plus qu'un simple accessoire à porter au poignet : une fois retirée, elle peut se fixer sur une base pour devenir un petit robot de bureau doté d'un visage expressif affiché à l'écran.

Tbot est conçu pour accompagner les enfants au quotidien et va au-delà des fonctions classiques d'une montre connectée. En effet, l'appareil utilise l'intelligence artificielle pour interagir vocalement avec l'enfant et se présente comme un "partenaire d'apprentissage" capable de répondre aux questions, de discuter et de surveiller.

© TCL

La montre et sa base disposent des capteurs et une caméra pour analyser la posture de l'enfant – et lui rappeler de se tenir droit – et reconnaître des objets. Elle propose aussi des outils de gestion du temps, comme un minuteur basé sur la méthode Pomodoro, afin de structurer les périodes de travail ou de jeu. L'IA de la montre permet aussi au robot de lire des histoires ou de mesurer la qualité du sommeil, ce que l'on trouve habituellement sur des montres plus sophistiquées. L'autonomie de l'appareil est prévue pour durer une journée complète, et il se recharge sur sa base quand il n'est pas utilisé.

TCL intègre des options destinées à rassurer les parents qui ne veulent pas donner un smartphone à leurs enfants trop tôt. Parmi celles-ci figurent un suivi en temps réel via GPS et des alertes de sécurité envoyées aux parents lorsque c'est nécessaire. Le but est de rassurer les parents qui voudraient laisser de l'autonomie à leur enfant, sans pour autant céder à l'achat d'un smartphone. Attention, le Tbot est toujours à l'étape conceptuelle, il ne sera donc pas commercialisé tout de suite.

Lenovo AI Work Companion Concept : l'horloge qui centralise un planning

Lenovo a attiré l'attention au salon mondial du mobile avec un petit appareil inattendu, l'AI Work Companion Concept. Visuellement, il ressemble à une sorte d'horloge de bureau, mais son rôle est surtout d'être un centre d'organisation intelligent pour ses journées. Grâce à l'intelligence artificielle d'organiser les tâches, de synchroniser les agendas et de proposer, en un geste, un déroulé équilibré de la journée. Son interface, baptisée "Thought Bubble", centralise les informations issues des différents appareils pour structurer les priorités.

© Lenovo

Là où l'appareil se démarque, c'est qu'il veille à ne pas surcharger l'utilisateur et prend en compte son bien-être. Ainsi, il mesure le temps passé devant l'écran et suggère des pauses afin d'éviter l'épuisement professionnel. Des interactions ludiques ponctuent également la journée et un bilan hebdomadaire vient mettre en perspective les tâches accomplies, comme une manière de refermer la semaine.

En parallèle, AI Work Companion Concept intègre un hub avec des ports USB-C et HDMI et la charge rapide, ce qui permet d'alimenter plusieurs appareils tout en réduisant l'encombrement sur le bureau. Des boutons programmables viennent compléter le tout, afin de personnaliser les fonctions selon ses préférences, que ce soit pour lancer une application spécifique, déclencher un minuteur ou activer un mode "Concentration".

© Lenovo

Lenovo Magic Bay Tiko : le Tamagotchi pour travailler dans la bonne humeur

Mais Lenovo a d'autres surprises en stock. Le constructeur a présenté le Magic Bay Tiko, un "compagnon" interactif animé par intelligence artificielle. Il se présente comme un petit accessoire circulaire conçu pour se clipser en haut de l'écran d'un PC compatible avec le système magnétique Magic Bay de la marque. Il affiche un avatar assez minimaliste qui change d'expression selon le moment de la journée, qui n'est pas sans rappeler les bons vieux Tamagotchi. Il est aussi capable de faire défiler des photos pour aider l'utilisateur à rester concentré et d'envoyer des petits encouragements sous forme d'émojis.

© Lenovo

Le Magic Bay Tiko intègre une petite caméra qui observe les gestes de l'utilisateur pour déclencher certaines actions, comme envoyer un émoji ou couper le son d'une réunion par un mouvement de la main. Cette capacité d'interaction physique vise à rendre l'usage de l'IA plus humain et ludique, mais elle implique aussi qu'un capteur soit constamment orienté vers la personne travaillant devant l'écran. À voir ce que cela donne en pratique donc.

Le concept derrière Tiko rappelle des animaux virtuels ou assistants un peu enfantins, avec l'idée que ces micro-interactions peuvent égayer des journées de travail monotones. À voir si l'accessoire n'est finalement pas trop intrusif et distrayant. Surtout qu'il s'avère gourmand en données et surveille le moindre fait et geste de l'utilisateur. Vendu pour 49 euros, le produit est uniquement compatible avec certains PC Lenovo. Alors, assistant "bienveillant" ou Big Brother ?