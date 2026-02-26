Cette célèbre appli de rencontres propose une assurance contre les peines de cœur

Pour aider ses utilisateurs à se remettre d'une rupture sentimentale, une application de rencontre propose une assurance censée réconforter les cœurs brisés. Vraie solution ou simple coup marketing ?

Avec les applications de rencontre, il est aujourd'hui possible de trouver l'amour en quelques balayages de pouce. Mais cela ne garantit pas pour autant qu'il durera ! Car si elles permettent de multiplier les opportunités pour augmenter ses chances de tomber sur la bonne personne, les échanges peuvent s'interrompre aussi vite qu'ils ont commencé et, parfois, ce qui débute comme une belle histoire peut finir sur une terrible peine de cœur.

Fort de ce constat, Tinder a décidé de diversifier ses services et a ainsi annoncé récemment un partenariat avec la mutuelle française Nostrum Care afin de proposer une "assurance bien-être post-rupture" destinée à accompagner les utilisateurs après une séparation amoureuse et les aider à "tourner la page". Non, ce n'est pas une blague, mais une annonce très sérieuse, qui a été lancée juste avant la Saint-Valentin – quel sens du timing !

Cette offre, baptisée "Break up, Back up, Glow up (rupture, soutien, renaissance), l'assurance bien-être pour les Cœurs Brisés", est destinée à "accompagner les adultes après une rupture amoureuse, grâce à une couverture bien-être pensée comme un programme de reconstruction émotionnelle", comme on peut le lire dans le communiqué du groupe. Elle a été imaginée pour répondre à un besoin croissant de soutien émotionnel et psychologique après une rupture, un moment de la vie qui peut avoir un impact significatif sur la santé mentale de ceux qui la traversent.

© Tinder

Le service se décline en trois formules avec des tarifs mensuels progressifs, allant de 6,90 euros par mois pour les "petits chagrins" à 22,90 euros par mois pour les "gros chagrins", avec une offre intermédiaire à 14,90 euros par mois. Chaque formule prévoit la prise en charge d'un nombre plus ou moins grand de consultations chez un médecin et un psychologue, un accès à un chat médical et psy 7j/7 de 8h à 22h, un bilan nutritionnel, différentes réductions pour des loisirs ainsi qu'un accès à des ressources numériques dédiées au bien-être.

Selon le niveau choisi, elle peut aussi inclure un accompagnement personnalisé par un coach, le financement de séances d'activité physique ou encore le remboursement de certains compléments alimentaires. En soi, il ne s'agit donc pas vraiment d'une assurance, même si le service en porte le nom.

Le dispositif est géré intégralement par Nostrum Care, tandis que Tinder joue un rôle de partenaire promotionnel. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit sur Tinder pour en profiter : toute personne majeure intéressée peut souscrire à cette couverture, sans avoir à justifier d'une rupture effective.