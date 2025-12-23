Attention, ces applications de stationnement appliquent des frais cachés

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des applications de stationnement. Mais attention, certaines options activées par défaut sont en réalité payantes, ajoutant des frais supplémentaires à la facture finale.

Depuis une dizaine d'années maintenant, le paiement du stationnement par téléphone portable s'est répandu. De nombreuses applications telles que PayByPhone, Flowbird ou EasyPark remplacent désormais le traditionnel horodateur et permettent de payer directement sa place auprès de la municipalité, facilitant le quotidien des automobilistes les moins technophobes. C'est bien simple, il suffit d'enregistrer son véhicule et un moyen de paiement sur l'appli, et il n'y a plus qu'à signaler le stationnement. Plus besoin de marcher pour trouver un horodateur ou de faire la queue pour prendre le ticket ! Mais derrière cette solution fort pratique, l'UFC-Que Choisir alerte sur une pratique commerciale trompeuse : l'ajout de frais cachés via des options activées par défaut.

Applis de stationnement : des options activées par défaut

Sur le papier, les applications de stationnement sont assez pratiques. La durée de stationnement peut être ajustée en temps réel grâce aux alertes reçues sur le smartphone. Il est ainsi possible de prolonger son stationnement à distance et même, dans certaines villes, de l'écourter : si trois heures ont été programmées mais que l'on repart après seulement deux, il suffit de le signaler sur l'application pour arrêter le compteur et ajuster automatiquement le montant. Ces applications peuvent également intégrer les tarifs préférentiels réservés aux résidents.

© PayByPhone

Mais attention, si toutes les applications se vantent d'être gratuites à l'utilisation, certaines pratiquent en réalité des frais de gestion qui ne sont pas toujours explicitement annoncés. Un exemple flagrant est celui des options d'envoi de SMS de confirmation ou de rappel de fin de stationnement. Dans certaines applications, ces services ne sont pas inclus de base et sont facturés à part, ce qui peut surprendre l'utilisateur qui n'a pas repéré cette information lors de l'inscription. Et, bien évidemment, ces options payantes sont activées par défaut. Tous ces petits montants viennent s'additionner au montant du stationnement et, ensuite, c'est trop tard, l'automobiliste est piégé : impossible de faire marche arrière.

L'UFC-Que Choisir s'est penchée sur plusieurs des principales applications utilisées en France et leurs particularités en matière de frais. Certaines, comme PayByPhone, EasyPark et Flowbird, appliquent des frais de service calculés en pourcentage de la valeur du stationnement, avec parfois un minimum et un maximum par transaction. D'autres facturent des SMS de confirmation ou de rappel à des tarifs variables selon les agglomérations, comme PayByPhone et EasyPark. En revanche, Indigo n'applique aucun frais supplémentaire en cas de stationnement dans la rue, seulement en cas de réservation dans les parkings souterrains d'Indigo. De plus, les SMS sont remplacés par les notifications du smartphone, n'entraînant aucun frais en plus.

Pour éviter ces surcoûts indésirables, il est conseillé de bien examiner tous les frais potentiels avant d'installer l'application qui sera utilisée dans la ville où l'on stationne. Il est également important de paramétrer l'application selon ses besoins, en désactivant notamment les fonctions qui génèrent des frais additionnels si on ne les juge pas indispensables. Lors du premier usage, il faut prendre soin de renseigner correctement le véhicule, en actualisant les informations si l'on change de voiture ou si l'on en utilise occasionnellement une autre, car certaines municipalités appliquent des tarifs différents selon le poids ou la catégorie du véhicule.