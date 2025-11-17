Accueil, mode sombre, conversations : Gemini s'offre une nouvelle interface sur Android

Gemini pour Android bénéficie d'une grande refonte de son interface, avec une nouvelle page d'accueil, un thème sombre vraiment noir, une nouvelle section "Mes contenus" et de nouveaux boutons pour les conversations.

Bien décidé à faire de Gemini le chatbot par excellence, celui dont les utilisateurs ont recours au quotidien, Google peaufine petit à petit son IA sur toutes ses plateformes, y compris sur mobile. Comme l'ont repéré nos confrères de 9to5google, l'application se dote d'un nouvel écran d'accueil, d'un mode sombre réellement noir, d'un espace où l'on peut retrouver tous ses contenus et de nouveaux boutons pour les conversations. Des petits détails qui, mis bout à bout, apportent une vraie plus-value.

© 9to5google

Gemini sur Android : quatre nouveautés pour l'interface

Le premier changement concerne la page d'accueil. Cette dernière affiche toujours un message de bienvenue, mais il n'est plus en bleu et est suivi par la question "Par où commencer ?". Les suggestions s'affichent ensuite les unes en-dessous des autres, sous forme de liste : Créer une image, Rédiger, Développer une idée et Deep Research. Une cinquième, "Créer une vidéo", s'affiche également dans certains pays, mais cette fonction n'est pas encore disponible en France. Enfin, le nom "Gemini", situé en haut de la page, a été légèrement agrandi.

© 9to5google

La deuxième nouveauté concerne le mode sombre, qui passe d'un gris foncé au noir. En revanche, la couleur du champ de saisie et des conversations reste inchangée, ce qui créer un curieux contraste. Le thème clair, quant à lui, ajoute une teinte bleu-gris à son arrière-plan. Le menu de navigation latéral a également été mis à jour. Une nouvelle section "Mes contenus" fait son apparition afin de regrouper toutes les créations de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou de travaux réalisés dans Canvas. Les trois dernières créations apparaissent sous forme de carrés arrondis, tandis qu'un appui sur la flèche permet d'accéder à une galerie en plein écran.

© 9to5google

Enfin, les conversations ont droit à quelques modifications. Le bouton en haut à gauche permettant de changer de compte est remplacé par un nouveau bouton pour créer une nouvelle discussion, et le nom de la conversation permet désormais d'afficher un menu déroulant permettant de la partager, de l'épingler, de la renommer ou de la supprimer. Avant, ces actions n'étaient accessibles que depuis le menu de navigation, ce qui demandait plus de manipulations. Toutes ces nouveautés sont accessibles dans la version 16.45 de l'application sur Android et devraient bientôt arriver sur iOS et la version Web.