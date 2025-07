Sur Android, Gemini accède maintenant à vos données sans votre autorisation

Par le biais d'une mise à jour, Gemini peut désormais interagir avec des applis tierces comme WhatsApp, et donc accéder à vos données personnelles. Et ce, sans que vous ayez votre mot à dire !

L'intelligence artificielle s'est petit à petit installée dans nos vies, au point qu'on l'utilise souvent sans même s'en apercevoir. C'est notamment le cas avec Gemini, que Google s'efforce d'intégrer absolument partout dans son écosystème. Qu'il s'agisse de faire ses devoirs, de chercher une info, de demander un avis médical ou d'organiser une sortie, il est là, véritable assistant virtuel prêt à se plier en quatre pour aider. Mais le géant de la tech donne de plus en plus d'autorisations à son IA, lui permettant d'accéder — et d'aspirer ! — à toujours plus de données personnelles. Et, souvent, cela se fait sans que les utilisateurs soient véritablement au courant des tenants et des aboutissants, ou qu'ils aient véritablement le choix.

Depuis le 7 juillet, une discrète mise à jour des conditions d'utilisation de Gemini lui permet d'accéder à des applications tierces comme WhatsApp ou Messages, même si l'utilisateur avait déjà bloqué ces accès, comme le rapporte Ars Technica. Une très mauvaise nouvelle…

Gemini sur Android : une IA de plus en plus intrusive

Google a envoyé un e-mail aux utilisateurs américains afin de les informer de cette nouveauté — mais il semblerait que certains utilisateurs français en bénéficient également. Gemini est donc désormais capable d'accéder à WhatsApp afin d'envoyer des messages et de passer des appels sur simple commande vocale, sans que l'utilisateur n'ait besoin d'ouvrir l'application. Cela permet d'en faire un assistant encore plus personnalisé et d'automatiser certaines tâches. Mais cela pose surtout la question de la confidentialité des données, car l'accès aux applications tierces est activée par défaut si l'utilisateur a au préalable déjà accordé l'accès de Gemini à d'autres applications, comme Gmail ou Google Workspace par exemple.

Bien évidemment, Google se veut rassurant sur ce point. "Lorsque l'activité des applications Gemini est désactivée, leurs conversations Gemini ne sont ni analysées ni utilisées pour améliorer nos modèles d'IA. Comme toujours, les utilisateurs peuvent désactiver la connexion de Gemini aux applications à tout moment", a déclaré l'entreprise à Android Authority il y a quelques jours. Mais encore faut-il pouvoir le faire !

Dans son mail, Google ne donne guère d'instructions claires pour pouvoir désactiver complètement cette intégration. Aussi, voici la marche à suivre. Il suffit de se rendre à cette adresse depuis son smartphone Android en étant connecté à son compte Google. De là, l'utilisateur a une vue d'ensemble sur toutes les applications auxquelles Gemini a accès et avec lesquelles il peut interagir. Il suffit de décocher la ou les applications pour révoquer l'accès. Il est également possible de désactiver totalement Gemini de son smartphone, en allant dans "Applications", "Gemini" puis "Désactiver".