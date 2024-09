Gérez les applis de votre PC aussi facilement que sur smartphone avec ce logiciel gratuit

Vous avez du mal à gérer les logiciels de votre ordinateur sous Windows ? Utilisez cette appli gratuite : elle s'occupera automatiquement de leur installation et de leur mise à jour en vous évitant ces corvées pénibles !

Gérer les logiciels de son PC Windows peut s'avérer fastidieux et devenir rapidement chronophage. Télécharger les applications depuis des sites Web différents, les installer individuellement, penser à les ouvrir régulièrement pour les mettre à jour, et enfin les supprimer quand on en a plus besoin : autant de tâches rébarbatives, qu'il faut répéter lors de l'achat d'un nouvel ordinateur ou de la réinstallation du système.

Ces opérations sont d'autant plus pénibles que les smartphones nous ont habitués à une gestion centralisée des applications, via des "magasins" comme le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple. Sur Windows, le Microsoft Store cherche bien à proposer un fonctionnement similaire, mais son catalogue est assez restreint, son interface confuse et ses fonctions limitées.

Heureusement, il existe un logiciel totalement gratuit qui peut grandement vous faciliter la vie au quotidien sur votre PC : UniGetUI. Cette application sérieuse et très populaire existe depuis de nombreuses années et regroupe en un seul et même endroit toutes les fonctions nécessaires à la gestion des applications d'un PC.

Comme le Microsoft Store, UnigetUI vous permet tout d'abord de chercher et d'installer individuellement les applications dont vous avez besoin. Mais ce logiciel est aussi capable d'installer automatiquement plusieurs applications à la fois, de façon totalement automatique,. Mieux encore, il vous informe chaque fois que des mises à jour sont disponibles pour les logiciels présents sur votre PC, sans que vous ayez besoin des les ouvrir, et vous propose de les installer automatiquement si vous le souhaitez.

De la même façon, UniGetUI vous permet d'afficher la liste complète de toutes les applications présentes sur votre ordinateur, ce qui vous permet de les désinstaller facilement, un par un ou bien en masse. Et le logiciel propose encore bien d'autres fonctions pour gérer précisément vos applications, comme suspendre les mises à jour pour certaines d'entre elles, choisir des options d'installation particulières ou encore télécharger des versions de test si vous vous sentez l'âme aventureuse.

Le logiciel est disponible à la fois pour Windows 10 et 11. Il est par ailleurs entièrement traduit en français et propose une interface simple et moderne, avec une organisation en onglets intuitive et le choix entre un thème clair ou sombre. Toutes ces qualités font d'UniGetUI un petit utilitaire particulièrement pratique, qui vous permettra de garder votre PC à jour sans effort et facilitera sans aucun doute votre quotidien numérique avec Windows !