Panne d'Internet mondiale : le service Cloudflare est en cause

Une panne géante a frappé Internet ce mardi 18 novembre, rendant des sites et des services totalement inaccessibles. À l'origine du problème, un incident chez Cloudflare, le géant des infrastructures réseau dans le monde.

Une grande partie du Web s'est retrouvée paralysée ce mardi 18 novembre 2025 en milieu de journée. Et pour cause : Cloudflare, l'un des piliers de l'infrastructure Internet, a connu un incident majeur. Des milliers de sites utilisant ses services ont vacillé, certains disparaissant purement et simplement du réseau. Parmi les victimes figurent des plateformes ultra populaires comme ChatGPT, Canva, Google ou encore des médias et sites de loisirs. La panique a gagné utilisateurs et entreprises, confrontés à des pages blanches et des messages d'erreur, c certains affichant un cryptique tableau de bord de Cloudflare.

L'entreprise elle-même a reconnu l'incident peu avant midi, précisant qu'elle "identifiait un problème susceptible d'affecter plusieurs clients" et qu'une enquête était en cours. Les détails restent flous, mais la gravité de la situation est visible sur des plateformes comme DownDetector, où des milliers de signalements témoignent d'un impact mondial.

© DownDetector

Panne d'Internet : un réseau fragile sous dépendance

Cette panne met en lumière une vulnérabilité majeure : l'omniprésence de certains acteurs. Cloudflare, tout comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure, concentre une part importante de l'infrastructure web mondiale. Quand ces services s'écroulent, le chaos ne se limite pas à quelques sites isolés, mais s'étend à des milliers de plateformes touchant des millions d'utilisateurs. L'événement rappelle le dysfonctionnement d'Amazon Web Services il y a quelques semaines, qui avait déjà paralysé une partie du web.

Pour les entreprises, ces interruptions signifient pertes financières et communication compromise. Pour les utilisateurs, c'est une série de pages blanches et de messages d'erreur qui ponctuent la navigation. L'ironie est de taille : la technologie censée rendre Internet plus rapide et plus fiable devient, le temps d'un incident, source de frustration universelle.

Cloudflare a mis à jour sa page de suivi des incidents, indiquant que son "fournisseur de portail d'assistance rencontre actuellement des problèmes", rendant difficiles l'accès et la réponse aux demandes de support. De nombreuses voix sur les réseaux sociaux se sont élevées, oscillant entre inquiétude et moquerie. Les internautes n'ont pas manqué de remarquer la coïncidence avec le récent dysfonctionnement d'Amazon, soulignant la fragilité d'un réseau mondial reposant sur quelques géants.

L'entreprise américaine n'a pas encore communiqué de plan précis pour rétablir complètement ses services, mais promet de fournir des détails supplémentaires dès que possible. Dans l'intervalle, la situation a commencé à revenir à la normale à partir de 13 h. Tout semble indiquer que l'incident sera rapidement résolu et que tout rentrera dans l'ordre dans quelques heures. En attendant, il n'y a rien à faire du côté utilisateur : comme toujours dans ce genre de situation, il faut juste patienter.