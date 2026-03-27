Mieux que Google Maps : cette appli GPS gratuite vous guide partout sans connexion Internet

Sans pub, sans compte et sans pistage, cette application de navigation par GPS se passe complètement de réseau et de données mobiles pour vous guider. Idéal pour vous repérer et vous déplacer partout, même dans les coins perdus !

Aussi pratiques soient-elles, les applications de navigation et de guidage par GPS comme Google Maps exigent une connexion Internet pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Certes, la plupart disposent d'un mode hors-ligne qui permet de les utiliser sans réseau ni données mobiles, mais il est souvent limité et peu ergonomique.

Il existe pourtant une solution qui fonctionne parfaitement quand on se trouve dans une "zone blanche", sans réseau téléphonique, en forêt, en montagne loin des villes et même à l'étranger, dans un pays où le roaming coûte une fortune. Une application entièrement gratuite, sans publicité, sans compte à créer et sans aucun pistage, quitélécharge les cartes à l'avance et fonctionne ensuite en totale autonomie : elle s'appelle CoMaps.

CoMaps est une application de navigation hors ligne, open source et pilotée par sa communauté, qui s'appuie sur les données cartographiques d'OpenStreetMap. Son histoire est celle d'une rupture. En avril 2025, des contributeurs bénévoles ont découvert qu'Organic Maps, l'application dont CoMaps est issue, dissimulait un composant propriétaire dans ses fichiers publiés, en contradiction avec ses engagements open source. Des accusations plus graves ont également émergé autour de l'utilisation des donations. Une partie des développeurs a alors quitté le projet et créé CoMaps, pour reprendre les mêmes bases techniques en garantissant cette fois une transparence totale. L'application est officiellement disponible sur Android et iOS depuis début juillet 2025.

© CoMaps

Le principe de fonctionnement est simple : on télécharge à l'avance les cartes des régions souhaitées, quand on dispose d'une connexion Wi-Fi, et on part ensuite sans se soucier du réseau. Une fois les cartes en place, on peut planifier des itinéraires, rechercher des lieux par nom, adresse ou catégorie, enregistrer ses trajets et profiter d'un guidage vocal pour la marche, le vélo ou la voiture – tout ça sans connexion Internet, sans compte et sans que l'appli cherche à savoir où l'on va. CoMaps est également compatible Android Auto et CarPlay pour une utilisation sécurisée en voiture.

Pour les amateurs de plein air, un mode extérieur met en avant les sentiers, les campings, les sources d'eau, les sommets et les pistes cyclables, avec les courbes de niveau bien visibles. Le style cartographique est jugé très agréable, même sur petit écran, là où certaines alternatives comme OsmAnd peuvent sembler illisibles. On trouve aussi des articles Wikipédia consultables hors ligne, des plans de métro pour de nombreuses villes, un mode sombre et la possibilité d'exporter ou d'importer ses trajets favoris aux formats GPX, KML et KMZ – des formats standard compatibles avec la plupart des GPS de randonnée.

Ce qui distingue CoMaps de tous ses concurrents, c'est son rapport à la vie privée, inscrit dans les fondements mêmes du projet. L'application ne piste pas ses utilisateurs, ne collecte aucune donnée personnelle et n'affiche aucune publicité. Elle a d'ailleurs été auditée par Exodus Privacy, un service indépendant qui analyse les traceurs dans les applis Android : verdict, zéro pisteur, zéro permission abusive. Les finances du projet sont entièrement publiques et consultables en ligne via Open Collective. Même les décisions de développement sont prises au grand jour, avec la participation des utilisateurs.

Il faut toutefois mentionner un point faible réel : la gestion du trafic en temps réel n'est pas encore disponible – c'est l'avantage que conservent Google Maps, Waze ou ViaMichelin. Cette option est néanmoins en cours de développement. CoMaps reste donc moins adapté aux trajets autoroutiers quotidiens où les bouchons changent d'une minute à l'autre, mais il excelle pour tout le reste : voyages à l'étranger, randonnées, zones sans réseau, déplacements à vélo ou à pied.

CoMaps est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store, sans pub et sans achat intégré. Les utilisateurs Android qui souhaitent se passer entièrement des services Google peuvent aussi l'installer via F-Droid. Aucune inscription, aucun abonnement. Juste une carte, un GPS, et la liberté d'aller où l'on veut.