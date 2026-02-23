Adieu Waze et Google Maps : cette appli GPS française et gratuite fait encore mieux

Oubliez Google Maps, Waze, Apple Plans et consorts ! Cette application de navigation par GPS offre des fonctions équivalentes et plus encore. Surtout, elle est gratuite, sans publicité, respectueuse de la vie privée et française.

Quand on parle d'application de guidage par GPS, on pense naturellement aux plus connues, comme Google Maps, Waze ou Apple Plans. Ces vedettes ont un point commun : elles appartiennent toutes à des géants du numérique, qui en profitent pour récolter de juteuses informations personnelles sur leurs utilisateurs. Il en existe pourtant beaucoup d'autres, moins populaires mais tout aussi efficaces, telles Mappy, ViaMichelin, Here WeGo, Maps.Me, OsmAnd ou encore mapFactor.

Et dans cette myriade d'applis, il y en a une qui se distingue par ses fonctions originales. Une alternative gratuite, sans publicité et respectueuse de la confidentialité des conducteurs. Et, en plus, elle est made in France !

Cette application miracle se nomme Roole Map. Conçue par la société de courtage en assurance Identicar et associée au média spécialisé Roole, elle a été lancée en 2022, et rencontre depuis un succès croissant, comme en témoigne le nombre de téléchargements et les avis des utilisateurs sur les boutiques d'applis comme l'App Store et le Play Store. Disponible sous la forme d'une application mobile sur Android et iOS, elle est compatible avec CarPlay et Android Auto, ce qui permet de l'utiliser directement sur l'écran des véhicules dotés de ces technologies.

© Roole Map

Roole Map se présente comme à peu près n'importe quelle application de navigation. On indique un point de départ, une destination, et elle calcule un itinéraire. Conçue exclusivement pour la voiture, elle se démarque de ses concurrents par la panoplie complète d'informations pertinentes qu'elle offre aux automobilistes : état du trafic en temps réel, estimation du prix des carburants à l'arrivée, affichage des prix du carburant en station, localisation et disponibilité des bornes de recharge électrique, gestion et prix des péages, mais aussi indication des parkings ouverts 24/7, zones de contrôle et désormais, la localisation précise des aires de repos…

L'application pousse le souci du détail jusqu'à indiquer, en cas d'embouteillage, si c'est à cause d'un orage, d'une grève ou du Tour de France. Pour proposer toutes ces informations, l'application de navigation s'appuie sur des données gouvernementales et des partenariats locaux reconnus, comme Girève et Chargeprice, dont les bases de données sont publiquement vérifiables.

En parlant de données, Roole Map a choisi de privilégier la sécurité de celles des utilisateurs en adoptant un fonctionnement local qui exclut le recueil ou la transmission d'informations privées à des tiers. Mieux encore, elle ne nécessite pas de connexion Internet mobile nimême de création de compte. Un excellent point quand on sait que Google Maps et Waze sont de véritables gloutons en la matière !

Il serait normal de se dire que tout cela est trop beau pour être vrai ! Après tout, comme le dit l'adage, "quand c'est gratuit, c'est vous le produit" ? Eh bien, pas cette fois ! Si Roole Map est gratuit et sans publicité, c'est parce que la société qui se cache derrière n'espère pas en tirer profit. L'application lui sert simplement de vitrine pour faire connaître son savoir-faire.

Les concepteurs de Roole Map ont d'ores et déjà annoncé de futures fonctions à venir, comme les signalements communautaires, qui permettront aux utilisateurs de partager en temps réel des informations utiles. L'affichage du temps de détour lors des propositions de sortie d'autoroute devrait également s'améliorer, notamment au niveau de l'ergonomie et de la pertinence des conseils donnés. Voilà qui est prometteur !