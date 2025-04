Intel arrête Unison, son application de liaison entre mobile et PC

Intel vient d'annoncer discrètement la fin prochaine d'Unison, son excellente application de liaison et de synchronisation entre mobile et PC. Il faudra désormais utiliser d'autres outils, comme Mobile connecté, intégré à Windows 11.

Intel vient d'annoncer la fin prochaine de son application Unison, son application (gratuite) de liaison entre des smartphones et des tablettes (Android ou iOS) et des PC sous Windows 11. Lancé en 2022, l'outil avait été salué pour sa capacité à créer un véritable pont entre les mobiles et les ordinateurs, notamment par sa capacité à gérer les appels, les messages, les notifications et les transferts de fichiers directement depuis le PC. Il était sur ce plan nettement en avance sur la solution de Microsoft, Mobile connecté (Phone Link en anglais). Selon les infos diffusées par Intel, il cessera progressivement de fonctionner d'ici à la fin juin 2025.

Intel Unison : un outil pratique, fiable et en avance sur la solution Microsoft

Unison était le fruit du rachat de la société Screenovate par Intel en 2021, une acquisition chiffrée à 100 millions de dollars. L'application s'était rapidement positionnée comme une alternative sérieuse à l'application Mobile connecté. Son principal atout résidait alors dans sa compatibilité avec les iPhone d'Apple, ce que l'outil de Microsoft a mis plus de temps à intégrer efficacement. Cette avance, combinée à une utilisation jugée fluide et fiable, lui avait valu d'excellentes notes sur le Microsoft Store (4,6/5), dépassant souvent celles de son concurrent direct (noté seulement 3,9/5).

L'annonce de l'arrêt d'Unison s'est faite de manière plutôt discrète, principalement via une notification apparue directement dans l'application elle-même et une mise à jour de sa description sur le Microsoft Store. Intel y confirme la fin du support technique pour juin 2025, précisant également que l'application sera retirée du téléchargement à partir du 1er juillet 2025. Bien qu'elle puisse continuer à fonctionner partiellement après cette date sur les appareils où elle est déjà installée, ses différents services deviendront progressivement inopérants au cours du second semestre 2025. Le constructeur HP a également confirmé cette information dans sa documentation de support.

Cette décision d'abandonner Unison semble s'inscrire dans un contexte économique plus large pour le géant des semi-conducteurs. Intel a en effet procédé à d'importantes restructurations et vagues de licenciements au cours de l'année écoulée, touchant plusieurs milliers d'employés. Il est plausible que l'équipe dédiée au développement et à la maintenance d'Unison, issue en partie de Screenovate, ait été affectée par ces mesures d'économie. Mettre fin à Unison permettrait ainsi à Intel de recentrer ses ressources sur ses activités principales liées aux processeurs et autres composants matériels.

Pour les utilisateurs actuels d'Intel Unison, cette nouvelle implique la nécessité de trouver une solution de remplacement d'ici à l'été 2025. L'alternative la plus naturelle est Mobile connecté. Initialement moins performante avec les produits Apple, elle a depuis considérablement amélioré sa prise en charge des iPhone, en plus de sa compatibilité historique avec Android. Microsoft continue d'enrichir son application, l'intégrant plus profondément à Windows 11 avec des fonctions comme le transfert de fichiers simplifié directement dans le menu Démarrer Il ne reste qu'à espérer que Microsoft continue dans cette voie pour améliorer encore son outil et rendre les échanges entre smartphones et PC aussi simples et naturels que possible. .