Numéro du Père Noël : comment lui téléphoner gratuitement sur WhatsApp

Cette année encore, le Père Noël sera très demandé. Mais pas besoin de passer par des numéros surtaxés pour le joindre : il existe des moyens gratuits pour lui parler. Il peut même vous raconter des histoires personnalisées sur WhatsApp !

Ça y est, nous sommes enfin en décembre ! La frénésie de Noël commence à se faire sentir, les familles commencent à décorer leur sapin, les enfants à ouvrir leurs calendriers de l'Avent, et les rues se parent de guirlandes aux mille couleurs.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, le numéro de téléphone le plus recherché est, sans grande surprise, celui du Père Noël. Car même si les enfants – petits ou grands… – n'ont pas la chance de le croiser au pied d'un sapin, devant une cheminée ou dans un centre commercial, rien n'est perdu !

En effet, il existe de nombreux numéros, applications et sites Web qui permettent de contacter le célèbre barbu. L'occasion pour les bambins de lui faire part de leur liste de cadeaux et de lui dire qu'ils ont été bien sages – inutile de mentir ! Le problème, c'est que de nombreux numéros de téléphones du Père Noël sont surtaxés – eh oui, tous les prétextes sont bons pour soutirer de l'argent.. – et que certaines vidéos sont payantes – parfois jusqu'à 20 euros ! Heureusement, la magie de Noël n'est pas complètement éteinte, il suffit simplement de savoir où chercher ! Car il existe plusieurs solutions vraiment gratuites pour joindre le Père Noël… et même le voir en vidéo !

Ainsi, cette année encore, Bouygues Telecom revient avec son opération à succès #AllôPapaNoël pour la septième fois consécutive. Pour pouvoir parler au gros bonhomme rouge, rien de plus simple ! Le Père Noël étant devenu hyper connecté, il suffit de lui écrire sur WhatsApp au 09 39 40 41 42 pour recevoir une vidéo personnalisée – et non préenregistré. Un service gratuit et accessible à tous à partir du 1er décembre, y compris à ceux qui ne sont pas chez l'opérateur. Notons que, c ette année le Père Noël répond aussi directement depuis l'application de messagerie native Android ou iOS, grâce au RCS.

Attention : vérifiez bien que vous avez tapé le bon numéro avant d'appeler ! Des personnes ayant un numéro de téléphone très proche – à un chiffre près – nous ont fait part d'appels incessants et involontaires de la part d'utilisateurs cherchant à joindre le Père Noël. Évitez donc de les importuner par inadvertance ! Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez scanner directement ce QR code :

Pour recevoir une vidéo entièrement personnalisée du père Noël, rendez-vous dans l'application WhatsApp et envoyez un message au 09 39 40 41 42, ou scannez directement le QR code ci-dessus. Vous devez rédiger un texte que le bonhomme rouge déclamera, en indiquant des détails que l'enfant – ou l'adulte – est le seul à connaitre, comme par exemple son prénom, celui d'un de ses proches, la liste des cadeaux qu'il aimerait recevoir, les bonnes choses – ou les bêtises – qu'il a fait au cours de l'année… Quelques secondes plus tard – cela peut prendre un peu plus de temps si les serveurs sont trop sollicités –, vous recevrez dans la conversation WhatsApp une vidéo dans laquelle le père Noël récitera le texte que vous lui avez envoyé depuis son bureau, la salle des courriers, la fabrique des cadeaux, son salon, ou même devant son traineau – d'ailleurs, cette année, de nouveaux décors ont été ajoutés. Comme vous pouvez recevoir jusqu'à 15 messages par compte WhatsApp, vous pouvez même faire croire à l'enfant que le vieux monsieur le surveille attentivement avant les fêtes – ça lui apprendra à faire des bêtises ! Les plus chanceux pourront même avoir la chance de rencontrer la Mère Noël et de gagner de nombreux cadeaux.

© Bouygues Telecom

Depuis l'année dernière, vous pouvez aussi envoyer un message vocal depuis l'application pour recevoir une réponse personnalisée avec la voix authentique du vieux monsieur. Une fonction qui devrait ravir le cœur des petits !

Vous pouvez également faire profiter votre enfant des contes de Noël. Après avoir créé une vidéo sur WhatsApp, le Père Noël propose de vous lire un conte personnalisé de quelques minutes, à partir d'un prénom et de deux mots de votre choix. De quoi faire plaisir aux plus petits, mais aussi s'amuser avec ses amis en leur envoyant un message amusant !

Notons que, cette année, l'opérateur a ajouté une petite nouveauté : le mode Fratrie permet d'ajouter plusieurs prénoms pour créer une histoire magique qui réunit famille et copains. Pour plus d'accessibilité aux personnes malentendantes ou sourdes, il est désormais possible de demander la transcription écrite du conte.

© Bouygues Telecom

Mais derrière une simple vidéo se cache en réalité un immense travail, qui a nécessité des prouesses technologiques. Bouygues Telecom a dû demander au studio digital BETC Fullsix de créer des algorithmes spécialement pour l'occasion. Ils les ont ensuite combinés avec la technologie de synthèse vocale (text-to-speech) de la société Voxygen. Pour faire simple, une intelligence artificielle (IA) effectue une analyse linguistique du texte pour comprendre comment les mots doivent être prononcés, puis restitue l'audio en temps réel à partir d'une voix digitale.

D'ailleurs, créer cette voix a nécessité l'enregistrement d'un champ lexical spécifique par un véritable comédien. Le but est de couvrir un maximum de sons de la langue française et d'expressions spécifiques au langage du père Noël. C'est à partir de ces enregistrements que l'IA a créé un modèle de la voix du célèbre bonhomme rouge. Enfin, Bouygues Telecom n'est pas passé à côté de l'incontournable ChatGPT, qui est utilisé pour générer les contes de Noël personnalisés. Eh oui, c'est aussi ça, la magie de Noël !

Enfin, dernière nouveauté : le Père Noël propose un rendez-vous quotidien en notifications ou sur sa chaîne WhatsApp. De quoi faire patienter les petits jusqu'au 25 décembre, avec chaque jour une nouvelle activité à faire en famille : modèle de liste au Père Noël, origami, fonds d'écran, recettes, guirlande à découper… De quoi amuser grands et petits !

Dans le même esprit, un père de famille a mis en place pour sa fille en 2023 un répondeur afin qu'elle puisse laisser un message au gros bonhomme rouge. Devant son succès, le numéro a été étendu à tous les enfants. Ainsi, il est également possible de contacter le Père Noël directement sur la messagerie de son téléphone en composant le 04 22 52 10 10.

L'enfant tombe alors sur un répondeur où le vieux barbu lui explique qu'il a dû s'absenter pour aller au village de Noël chercher de nouvelles bottes chez le cordonnier, s'acheter des gâteaux et du lait ou encore préparer les cadeaux avec les lutins. Il n'a plus qu'à lui laisser son prénom et sa liste de cadeaux désirés tout en lui promettant d'avoir été bien sage. Rien de révolutionnaire mais cela reste efficace, surtout lorsqu'on connait la petite histoire derrière, puisque c'est un homme nommé Gilles Sauvaire, ingénieur en téléphonie sur la Côte d'Azur et papa de deux enfants, qui a créé ce répondeur en 2013 pour sa fille.

Père Noël Portable (PNP) est une autre alternative sympathique puisque ce service permet d'obtenir une vidéo gratuite personnalisée. Il suffit de se rendre sur le site Web et d'entrer le prénom et la date de naissance de l'enfant, de joindre une photographie et d'indiquer une de ses petites particularité parmi celles proposées dans la liste (a le plus beau sourire du monde, a de magnifiques cheveux, etc.). Une vidéo gratuite est alors créée à partir de ces informations, dans laquelle le Père Noël consulte son grand livre de tous les enfants du monde avant de souhaiter de joyeuses fêtes à l'enfant ! Il est possible d'avoir plus de contenus, comme des mini-films, mais il faut alors passer à la caisse.