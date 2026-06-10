Le VPN gratuit de Firefox devient illimité pendant tout l'été

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Firefox ! Normalement limité à un trafic de 50 Go par mois, le VPN gratuit intégré en standard dans le navigateur passe en illimité cet été. Un beau cadeau de Mozilla pour les vacances.

Même s'il n'est plus à son apogée comme il l'était il y a une dizaine d'années, Firefox demeure une alternative crédible face aux navigateurs des géants de la tech que sont Google Chrome ou Microsoft Edge, particulièrement critiqués pour leur forte collecte de données et leur gestion contestée de la vie privée. De son côté, le navigateur développé par la Mozilla Foundation, reconnaissable à son emblème de panda roux, conserve une base d'utilisateurs fidèles et propose de solides arguments, notamment au niveau de la confidentialité et du respect de la vie privée de ses utilisateurs.

Depuis mars 2026, Firefox propose un VPN (Virtual Private Network) natif et gratuit. Ce dernier est toutefois limité au trafic dans le navigateur, les autres applications de l'ordinateur n'étant pas concernées, avec un quota de 50 Mo par mois. Mais, ce 10 juin, le groupe annonce le retrait de cette limite afin que tout le monde puisse réellement profiter du service durant l'été. Un joli cadeau !

VPN dans Firefox : un outil gratuit, natif et sans limite

L'intégration par défaut d'un VPN dans Firefox est fort pratique, puisqu'il n'y a plus besoin de télécharger une extension louche sur le store. Les seules données qui sont collectées sont celles nécessaires au bon fonctionnement du service, telles que le volume de données transférées et la réussite d'une connexion.

© Mozilla

L'outil se charge de rediriger le trafic Web via un proxy sécurisé pour masquer l'adresse IP réelle de l'utilisateur. Par conséquent, les sites consultés ne voient plus son adresse IP réelle, mais celle du proxy. Les régies publicitaires et les sites ont donc davantage de difficultés à le suivre d'un service à un autre. Pour les internautes qui utilisent un réseau public, cela permet également de limiter les risques d'espionnage du trafic. Bref, c'est une protection simple et accessible contre le pistage en ligne ! N'hésitez pas à consulter notre guide pratique pour savoir comment l'activer.

Normalement, le trafic de données est limité à 50 Go par mois. C'est largement suffisant pour surfer sur le Web au quotidien dans un usage classique, par exemple pour se connecter à des sites sensibles (banques et autres) et regarder des vidéos de temps à autre. En revanche, c'est un peu juste pour les personnes qui passent leurs soirées à regarder du streaming en HD ou qui téléchargent régulièrement des fichiers lourds. Heureusement, Mozilla lève cette limite jusqu'au 31 août prochain.

De plus, la version gratuite de Mozilla VPN étend sa couverture géographique à davantage de pays, au lieu de cinq jusqu'ici, qui sont les suivants :

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Bulgarie

Canada

Chili

Colombie

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Irlande

Italie

Malaisie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Thaïlande

Cette générosité n'est pas désintéressée pour autant. Il s'agit de donner à ses utilisateurs, qui seront certainement occupés à voyager pendant les vacances estivales et seront donc plus vulnérables, un avant-goût du Mozilla VPN, son service payant lancé en 2020. Installé directement dans le système d'exploitation, il a l'avantage de prendre en charge tout le trafic qui sort de l'appareil, sans quota limite. Il faut toutefois débourser 9,99 € par mois ou 59,88 € par an pour en profiter.