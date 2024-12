Ces trois virus reviennent en force en ce moment - Les épidémies s'installent en France

Malgré un automne relativement doux et un hiver qui n'a pas encore commencé, la situation épidémique du pays s'avère préoccupante, voire inquiétante, selon les dernières données de Santé Publique France.

La France est actuellement confrontée à une recrudescence des infections respiratoires aiguës (IRA), touchant particulièrement les enfants, mais pas seulement. Cette hausse généralisée est principalement due à trois virus : le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite, le virus de la grippe et le SARS-CoV-2 à l'origine de la Covid-19. Un tout récent rapport de Santé Publique France, publié le 4 décembre 2024 dresse un état des lieux préoccupant.

L'épidémie de bronchiolite s'intensifie de manière inquiétante, avec une propagation rapide dans la majorité des régions métropolitaines, ainsi qu'aux Antilles et en Guyane. Dans ces zones, les services d'urgence et les hôpitaux enregistrent une augmentation significative des cas, notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants. Si le VRS est le coupable dans la majorité des cas, d'autres virus comme les rhinovirus/entérovirus contribuent également à cette hausse.

Parallèlement, la grippe connaît une recrudescence, dans toutes les classes d'âge cette fois-ci. L'Île-de-France, particulièrement touchée comme souvent, est désormais entrée en phase épidémique, rejoignant d'autres régions déjà en pré-épidémie, à savoir les Hauts-de-France, la Normandie, l'Auvergne Rhône-Alpes, la Bretagne et le Grand Est. Le taux de positivité pour la grippe y est en forte augmentation, tant en médecine de ville qu'à l'hôpital, soulignant l'ampleur de l'épidémie.

Sur le front de la Covid-19 en revanche, la situation semble rester relativement stable, avec des indicateurs en baisse. Le niveau de circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées diminue, et le nombre de cas graves en réanimation concernent principalement des personnes âgées non vaccinées. Mais pas uniquement et on relève de nombreux cas chez des personnes plus jeunes qui ne se font pas tester et qui ne sont pas recensées dans les statistiques officielles. Il faut dire qu'après la pandémie de 2020, la maladie semble entrée dans la famille des infections régulières, qu'on ne signale plus systématiquement, dans la mesure où elles ont des conséquences moins dramatiques.

Les établissements médico-sociaux (EMS) sont particulièrement touchés par cette recrudescence des IRA, après une légère accalmie la semaine précédente. La Covid-19 est responsable de la majorité des cas dans ces établissements, soulignant la vulnérabilité des personnes âgées et dépendantes face aux infections respiratoires.

Face à cette situation, la prévention reste primordiale. La vaccination contre la grippe et la Covid-19 est fortement recommandée pour les personnes à risque, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de comorbidités et les femmes enceintes. Une campagne d'immunisation passive des nouveau-nés contre le VRS est également en cours.

En complément de la vaccination, le respect des gestes barrières, comme le lavage des mains et le port du masque en cas de symptômes, reste essentiel pour limiter la propagation des virus. Il est important de rappeler que la situation épidémiologique peut évoluer rapidement. Il est donc conseillé de se tenir informé des recommandations sanitaires et de consulter un médecin en cas de symptômes.