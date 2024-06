Attention à cette fausse mise à jour de Google Chrome : elle installe des virus qui volent toutes vos données

Méfiez-vous si votre ordinateur vous demande de mettre Chrome à jour ! Une fausse alerte circule en ce moment qui un malware chargé de dérober toutes vos données personnelles et de vider votre compte en banque !

Si, alors que vous naviguez tranquillement sur Internet, vous tombez sur une page vous invitant à mettre à jour Google Chrome, ne cliquez surtout pas dessus ! Vous pourriez très bien infecter votre appareil avec un redoutable virus. Un nouveau rapport des chercheurs de la société de cybersécurité eSentire met en lumière une nouvelle campagne malveillante sévissant depuis quelques semaines, qui vise à infecter vos appareils avec virus voleurs de données personnelles (des info stealers dans le jargon).

Dans cette nouvelle campagne, tout commence lorsque vous visitez un site Web contenant du code JavaScript infecté qui vous redirige vers une page vérolée vous affirmant que votre version de Chrome est obsolète et vous incitant à effectuer une mise à jour immédiatement. Pensant bien faire, vous cliquez sur le lien proposé et vous téléchargez un fichier Update.zip, qui se charge d'installer plusieurs malwares sur votre ordinateur. Vous voilà fait comme un rat !

Car les logiciels malveillants qui s'installent sont très dangereux. Ils dérobent, entre autres choses, les noms d'utilisateur, les mots de passe, les numéros de carte de crédit, l'historique des connexions et les données des portefeuilles crypto, et transmettent ces informations sensibles à un serveur contrôlé par les pirates et ouvrent la voie à une prise de contrôle à distance de votre appareil. L'horreur !

Pour éviter les mauvaises surprises, soyez prudent lorsque vous installez des mises à jour ou des nouvelles applications. Méfiez-vous des fenêtres contextuelles qui vous demandent d'installer une application ou une mise à jour et passez uniquement par des sources légitimes et sûres comme le Play Store de Google pour installer ou mettre à jour vos applis.

Dans le cas de Chrome, c'est l'appli elle même qui vous avertit des mises à jour disponibles par un petit message en haut à droite, sous l'icône de votre profil. Et vous pouvez vérifier à tout moment si vous êtes à jour en cliquant sur les trois petits points, puis en choisissant Aide, puis À propos de Google Chrome dans le menu déroulant. Vous serez certain d'avoir la vfraie version officielle !