"Ce n'est peut-être pas votre banque" : Google va détecter les arnaques téléphoniques sur Android

Google travaille sur une nouvelle fonction de l'appli Téléphone, capable de détecter les appels frauduleux par usurpation de numéro. Les escrocs ne pourront plus se faire passer pour une banque, un organisme officiel ou un proche.

Avec le développement de l'IA, qui permet de cloner des voix, et du spoofing, une technique qui consiste à faire apparaître un faux numéro sur l'écran du téléphone de la victime, les arnaques à l'usurpation de numéros n'ont jamais été aussi nombreuses et redoutables. Selon le dernier rapport de l'Arcep, l'autorité de régulations des télécoms, le nombre de signalements à ce sujet a été multiplié par 30 entre 2023 et 2025. Pour faire face à ce fléau, Google compte améliorer son application Téléphone, qui propose déjà plusieurs outils contre les appels suspects, comme la détection du spam ou le filtrage automatique.

En effet, nos confrères d'Android Authority et d'AssembleDebug ont découvert, en fouillant dans le code de la dernière version bêta de l'application (la version 222.0.913376317), des indices indiquant que les smartphones Android pourraient bientôt être capables de vérifier plus précisément l'identité réelle d'un interlocuteur et d'alerter l'utilisateur lorsqu'un appel semble suspect.

Alerte Google Téléphone : pour en finir avec l'usurpation de numéros

Aujourd'hui, de nombreux fraudeurs utilisent une technique appelée "spoofing". Elle consiste à afficher un numéro de téléphone familier pour inspirer confiance. Un escroc peut ainsi faire apparaître le numéro d'une banque, d'une administration ou même celui d'un proche enregistré dans le répertoire du téléphone. Cette méthode est particulièrement efficace, car beaucoup de personnes décrochent instinctivement lorsqu'ils voient le nom d'un contact connu apparaître à l'écran.

Pour répondre à ce problème, Google va mettre en place un nouvel outil de protection. Si le système détecte une tentative d'usurpation, des messages d'alerte s'afficheront en temps réel sur l'interface d'appel, comme "Ce n'est peut-être pas un vrai appelant" ou "Ce n'est peut-être pas [Nom de l'appelant]". Une autre ligne indique : "Il se peut que quelqu'un se fasse passer pour votre contact en appelant depuis son numéro". Un bouton "Raccrocher" sera alors proposé à l'écran.

On ignore comment Google pourrait détecter avec précision l'usurpation de numéros de téléphone. Toutefois, cette nouveauté intervient environ un mois après la découverte du développement par Google d'une fonction d'appel vérifié, qui permettrait d'authentifier les appels provenant d'applications compatibles et de raccrocher automatiquement en cas de numéro frauduleux. De même, il est tout à fait possible que le géant du numérique s'appuie sur la technologie STIR/SHAKEN, un ensemble de protocoles permettant d'authentifier des appels entrants et de limiter les usurpations d'identité.

Cette protection s'inscrit dans une stratégie plus large de Google contre les fraudes téléphoniques. Depuis plusieurs années, Android intègre des fonctions de filtrage des appels indésirables et d'identification du spam. Les smartphones Pixel disposent même d'outils plus avancés comme "Scam Detection", qui permet d'analyser en temps réel grâce à l'intelligence artificielle une conversation téléphonique afin de repérer des schémas typiques d'escroquerie, par exemple lorsqu'un interlocuteur pousse une victime à transférer de l'argent ou à communiquer des données bancaires. Reste à voir si le nouvel outil de protection sera réservé aux smartphones du groupe ou étendu progressivement aux autres appareils Android.