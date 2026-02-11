Google facilite la suppression de vos données sensibles de ses résultats

Google déploie une mise à jour de son outil "Résultats vous concernant" pour vous aider à retrouver et à supprimer des données personnelles sensibles et des images privées de ses résultats de recherche. Mais faut-il lui faire confiance ?

Découvrir des photos compromettantes de soi – parfois même créées artificiellement – ou ses données personnelles exposées dans les résultats de Google est une situation que personne ne souhaite vivre. Et ça ne va pas aller en s'améliorant avec une IA de plus en plus débridée ! Aussi, Google a décidé de muscler un peu ses outils permettant de surveiller et de demander le retrait d'informations personnelles apparaissant dans les résultats de son moteur de recherche. Comme l'entreprise l'indique dans un billet de blog, elle a, pour cela, renforcé ses dispositifs existants et en a créé de nouveaux afin de simplifier leur suppression et d'accroître la protection de la vie privée en ligne.

Suppression des données personnelles Google : confier ses données pour les surveiller

Jusqu'à présent, l'outil "Résultats vous concernant" (Results about you), accessible à cette adresse, permettait de surveiller l'apparition de données personnelles dans les pages de résultats. Il nécessite pour cela d'indiquer son nom et au moins une coordonnée de contact (adresse postale, numéro de téléphone ou adresse e-mail).

Désormais, l'outil permet de surveiller l'apparition de documents d'identité, comme un passeport, un permis de conduire ou un numéro de sécurité sociale. Lorsque le géant du numérique détecte ces éléments sensibles, il alerte alors l'utilisateur, afin que celui-ci puisse lui demander, si besoin, de masquer ces résultats de recherche. Cette amélioration est pour l'instant uniquement déployée aux États-Unis, avec une extension prévue à d'autres pays, mais sans calendrier précis.

© Google

Un autre changement majeur annoncé concerne les images "explicites" – comprendre "intimes" – qui apparaissent dans les résultats. Ainsi, si une image à caractère sexuel mettant en scène l'utilisateur apparaît dans les résultats – qu'elle soit authentique ou générée par une IA –, il est désormais beaucoup plus facile de demander son retrait.

À partir de l'interface de recherche, l'utilisateur peut ainsi cliquer sur une image, puis ouvrir un petit menu en haut à droite via les trois points, choisir l'option "Supprimer le résultat" et enfin indiquer qu'"Elle montre une image de moi à caractère sexuel". Notons qu'il est possible de signaler plusieurs messages à la fois, ainsi que de solliciter la suppression proactive des copies de l'image concernée et d'éventuelles occurrences futures. Cette option est dès à présent disponible dans le monde entier.

Suppression des données personnelles Google : une stratégie étonnante et problématique

Ces nouveautés soulèvent tout de même quelques interrogations, d'autant plus que le géant du numérique va arrêter son service "Rapport sur le Dark Web", qui permettait de savoir si son adresse Gmail se trouve dans une base de données piratées circulant sur Internet et qui fermera définitivement ses portes le 16 février 2026. Selon la firme, il n'offrait pas "d'étapes concrètes et utiles". Elle redirige à la place les internautes vers son outil "Résultats vous concernant".

Sauf que ce dernier ne surveille pas du tout la même chose, puisqu'il se concentre uniquement sur les résultats de recherche, et non les fuites de données circulant sur le Dark Web ou sur d'autres plateformes. Et on imagine mal des cybercriminels indexer une base de données piratée… Et même, supprimer une information ne la retire là encore que des résultats de son moteur de recherche, pas de ceux des concurrents ou des sites Web qui hébergent les informations en question…

© Google

Se pose également la question de confier des données particulièrement sensibles à Google, même si l'entreprise promet des protections strictes autour du stockage et du traitement de ces éléments. En effet, aux États-Unis, le numéro de sécurité sociale est un identifiant gouvernemental des plus sensibles, puisqu'il permet de s'identifier auprès de certaines administrations comme le fisc ou un opérateur télécom. Idem en France, puisqu'il permet d'accéder à certains de ses comptes, comme celui d'Ameli. Il faut donc vraiment faire confiance à la firme de Mountain View pour lui confier une donnée de plus...